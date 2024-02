Chcete se rychle orientovat v klíčích? Někdy je to opravdu namáhavá fuška. Poradíme vám, jak si v nich udělat rychle pořádek!

Každý z nás zná docela jistě situaci, kdy se stanou používané klíče nepřehledné. A čím více klíčů u sebe máme, tím větší chaos v nich nastává. Pokud se tedy chcete vyhnout věčnému hledání správného klíče uprostřed nepřehlédnutelného svazku dalších klíčů, máme pro vás praktické tipy.

Jak snadno a rychle rozlišit klíče se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Kutil Adam:

Zdroj: Youtube

Klíče přeberte

Není nic lepšího, než si jednou za čas v klidu sednout a klíče přebrat. Každý klíč vezměte do ruky a zamyslete se, od čeho je a jak často ho používáte. Mnohdy díky tomu zjistíte, kolik klíčů je už nepotřebných. Takové samozřejmě okamžitě vyřaďte. Nakonec vám jistě zůstane jen zlomek potřebných a důležitých klíčů, které jsou každodenní nezbytností. Zbylé si popište a uložte do zásuvky nebo pověste za kroužky do interiérové klíčenky. Budete je mít vždy přehledně po ruce.

Kroužky na klíče

Velice jednoduchou a rychlou metodou, jak si uspořádat klíče, je použití kroužků. Můžete jich spojit více dohromady a vědět, že klíč od bytu máte na jednom kroužku, od branky na dvou a tak dále. Stejně tak můžete použít i kroužky barevné.

close info 5 second Studio zoom_in Klíče na kroužku si můžete pro rychlou orientaci od sebe odlišit obyčejným lakem na nehty.

Pomocníkem je lak na nehty

Vyselektované klíče na kroužku si můžete pro rychlou orientaci od sebe odlišit obyčejným lakem na nehty. Budete potřebovat tolik odstínů jako je počet klíčů, anebo experimentujte s jedním odstínem a rozlište jednotlivé klíče namalovanými obrázky či symboly. Lak na nehty nechte řádně zaschnout a klíče nakonec navlékněte na kroužek.

Barevné samolepky

Velice snadným a rychlým způsobem, jak jednotlivé klíče označit, je použití barevných samolepek. Polepte buď celou plochu hlavy klíče, nebo si vystřihněte jen malý proužek, kterým klíč označíte.

Rozlišovače na klíče

K rychlému rozpoznání klíčů vám pomohou i klasické koupené rozlišovače v různých odstínech, který stojí jen pár korun. Jedná se o malé nástavce z plastu či gumy, které se nasazují na hlavu klíče. Pořídit si je můžete i v zajímavých tvarech a s originálními vzory nebo motivy.

close info Profimedia.cz zoom_in K rychlému rozpoznání klíčů vám pomohou i klasické koupené rozlišovače v různých odstínech,

Stylová klíčenka

Pokud chcete dodat klíčům jistý styl, pořiďte si na ně klíčenku. V současné době jsou na trhu z mnoha materiálů, v různých velikostech a originálních designech.

