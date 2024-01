Připravili jsme pro vás základní rozcestník, který vás navede při výběru vhodného přístroje na přípravu kávy. Stačí si jen rozmyslet, co vlastně chcete.

Zatímco ještě před pár lety si většina z nás vystačila s rychlovarnou konvicí, protože se doma nejčastěji připravovala káva rozpustná, dnes už si většinou chceme i doma nebo na návštěvě dát „něco lepšího“. Jestli se právě teď rozhodujete, jaký kávovar si vlastně chcete pořídit, zkuste si projít náš rozcestník. Pro každého je v něm něco a svůj přístroj v něm určitě najdete.

Když chcete mít kávu všude stejnou

Můžete si samozřejmě domů i na chalupu nebo chatu koupit stejný kávovar. Ale kromě vyšší investice to možná nebude stačit. Co když pojedete někam na výlet? Nebo dokonce pod stan? Ideální pro převozy je mocca konvička. Jednoduchý systém připraví překapávanou kávu na jakémkoli zdroji tepla včetně ohně a stačí vám k tomu jen voda a trochu jemně mleté kávy. Nevýhoda? I v největší konvičce uvaříte nanejvýš čtyři šálky. A pokud máte doma nebo jinde indukční desku, budete muset hledat konvičku, která je na ni vhodná. I těch je už ale na trhu dost.

close info dabyki.nadya zoom_in Je libo čerstvou kávu na výletě či ráno po stanování? S mocca konvičkou to jde hravě!

Když se chcete vyhnout složitému čištění

Hledejte kávovary, které mají automatické čištění. Bývají to automatické kávovary vyšších řad, které se bez ptaní samy propláchnou po každém šálku, nebo po každých například pěti a po nějaké době taky pečlivě celkově vyčistí. Vy tak musíte jen vyhazovat lógr a případně s čištěním dopomoct. Na to by vás ale měl kávovar upozornit na displeji. Podobné kávovary patří mezi ty nejdražší na trhu, na druhou stranu je však jejich používání extrémně pohodlné.

Když to chcete s minimem práce

Máte dvě možnosti. První je kapslový kávovar. Počítejte ale s tím, že kávu občas spaří, kvalita kapslí se může lišit a navíc vzniká nezanedbatelné množství odpadu. Řada lidí má ale kapsle v oblibě, protože práce s nimi je opravdu jednoduchá. Co je důležité, abyste si i z kapslí vychutnali dobrou kávu? Nepodceňujte kvalitu vstupního materiálu a podle tvrdosti vody v domě nezapomínejte kávovar čistit – alespoň jednou za čtvrt roku, ale ideálně jednou za měsíc. Postačí vám k tomu lahev bílého octa a trocha trpělivosti, protože ocet je potřeba nejprve do přístroje natáhnout, pak nechat odstát a následně pečlivě propláchnout. Díky tomu zůstanou útroby čisté a kávovar bude sloužit delší dobu.

Když máte rádi rozmanitost

Z většiny kávovarů připravíte opravdu dobrý jeden druh kávy, buď filtrovanou nebo překapávanou určitého druhu, případně espresso. Pokud ale toužíte doma dělat i caffe macchiato, cappuccino, nebo dokonce módní flat white, bude to chtít automatický kávovar a rovnou některé vyšší řady. Takový totiž dobře udrží tlak a zároveň má některé vychytávky, jako proplachování po každém šálku, kvalitní mlecí kameny, možnost nastavení teploty vody a síly kávy. Šikovná je v tomto případě taky nastavitelná výška výpusti kávy – tedy místa, odkud nápoj vytéká. Pro espresso totiž logicky potřebujete jinou výšku než pro macchiato. Počítejte s tím, že si připlatíte, ale dost možná ušetříte za kávu v kavárně a návštěvy si u vás budou podávat dveře.

close info New Africa zoom_in Kávovary s integrovaným šlehačem mléka je nutné častěji proplachovat

Když chcete kávu jako od profíka

Schválně někdy zkuste pozorovat baristu v kavárně při přípravě jediného espressa. Udělá celou řadu zdánlivě zbytečných pohybů, které ale mají všechny dobrý důvod. Kontroluje hrubost mletí, pěchuje kávu do dávkovače, nastavuje tlak a teplotu vody, přesně odměřuje dobu, po kterou se káva připravuje. To vše na pákovém kávovaru. Pokud jste hračičkové, určitě vás bude příprava s ním bavit. Počítejte ale s tím, že si musíte všechno vychytat a osahat, protože pákový kávovar zároveň nabízí největší prostor pro chybu – a káva z něj může být opravdu nedobrá a nepěkně spařená. Je ale o něco levnější než plnoautomatický kávovar. Přesto by neměl být příliš levný, protože takový kávovar často nedokáže udržet správný tlak alespoň 9 barů. Musíte počítat i s tím, že bude vyžadovat pravidelnou údržbu, o to větší, pokud má zabudovanou trysku na mléko.

close info baranq zoom_in Příprava kávy z pákového kávovaru bude chtít v začátcích trochu cviku

Když máte rádi mléčné kávy

V takovém případě se určitě budete poohlížet po přístroji, který nejen „vaří“ kávu, ale i šlehá mléko. Musíte ale počítat s nutností častějšího čištění a proplachování, aby se v přístroji nemnožily bakterie. Pokud to jde, investujte. Variantou je samostatný napěňovač mléka, který je levnější, ale dokonalé cappuccino z něj nikdy nedostanete.

Když máte velkou rodinu

Pokud se u vás často schází větší množství lidí, je lepší pořídit si automatický kávovar, nejlépe i s možností připravit dva šálky kávy najednou. Vybírejte ale spíš ve vyšší cenové relaci, takový, který se nejlépe sám čistí (protože bude hodně v zápřahu).

Když nechcete moc investovat

Možná to po všech doporučeních bude znít nedůvěryhodně. Pro přípravu opravdu dobré kávy totiž vlastně nepotřebujete drahý přístroj. Vejdete se i do tisícikoruny a káva bude tak dobrá, jak dobrá koupíte zrnka. Podle znalců totiž leckdy výbornou kávu připravíte ve frenchpressu – jednoduché konvičce s pístovým sítkem, kam nasypete mletou kávu a zalijete ji horkou vodou. Ne vroucí, to je důležité, a navíc káva nesmí být příliš jemně mletá a neměli byste ji louhovat déle než pár minut. Proto je dobré mít připravené něco na přelití. French press stojí podle velikosti od dvou set korun, k němu si můžete samozřejmě pořídit i mlýnek na zrnka, ty ruční opět nebývají drahé, elektrické stojí do tisícikoruny.

close info Wachiwit zoom_in I v nepříliš drahém frenchpressu lze připravit lahodnou a kvalitní kávu

Kolik kofeinu?

Pokud si z jakéhokoli důvodu hlídáte příjem kofeinu, ale přitom se nechcete kávy vzdávat, měli byste vědět, že jeho množství v šálku závisí i na způsobu přípravy kávy. V překapávané nebo filtrované kávě je ho vždy výrazně víc než v espressu, jímž horká voda vlastně „projede“ poměrně rychle. Na trhu už ale existují i velmi dobré zrnkové kávy bez kofeinu, takže se kávy nemusíte úplně vzdávat ani v případě, že kofein hlídáte, a přitom si vychutnáte nápoj jen ze svého oblíbeného frenchpressu.

