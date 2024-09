Podzim je ideální dobou pro sběr ovoce a výrobu domácího moštu. A nejlepší je ten domácí! Jak si vyrobit jednoduchým způsobem vlastní šroťák a mít možnost pít tento lahodný mok naprosto čerstvý?

Nastává sklizeň podzimního ovoce a je nejvyšší čas ho postupně zpracovat. Kromě mnoha receptů je také čas na čerstvý mošt! Nespoléhejte na ten koupený, chuťově je zcela pod laťkou oproti tomu, který si můžete vlastnoručně zhotovit. Proto byste měli mít doma šroťák, který vám bude sloužit léta. Nejde o nic složitého a bravurně to zvládne i každý začínající kutil. Jak přesně postupovat?

Chcete znát jednoduchý postup výroby domácího moštu za použití ručního drtiče ovoce? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Moštovače CZ:

Zdroj: Youtube

Začněte přípravou

Než se pustíte do samotné výroby, měli byste vědět, co vše budete potřebovat. K výrobě šroťáku si připravte motor, který bude pohánět šrotovací nůž. Dále využijete vhodnou nádobu, v níž bude šrotování probíhat, můžete využít například starou hliníkovou konev od mléka. Nikdy však nepoužívejte nádobu z neošetřené oceli, značně by se to odrazilo na výsledné barvě i chuti drceného ovoce. Budete potřebovat i pár kusů jeklů nebo jiného železa. Budou tvořit ocelovou konstrukci. Nachystejte si také elektroinstalační materiál, konkrétně trojžilový kabel a vypínač.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Podzim je ideální dobou pro sběr ovoce a výrobu domácího moštu.

Motor a šrotovací nůž

Motor by měl dosahovat výkonu alespoň 2 kW, slabší výkon je nevhodný. Ovoce je na šrotování poměrně tvrdé a slabší motor by se mohl zahřát, anebo drtit pomalu. Zcela určitě se vyplatí poohlídnout se po silném motoru. Šrotovací nůž bude umístěný přímo na hřídel motoru a je možné ho vyrobit ze starého katrového listu do pily. Použít však můžete i starý nůž do hoblovky, který by měl být dostatečně ostrý.

Neobejdete se bez svářečky

Celá konstrukce bude tvořená ocelovými profily. Staré železo je vhodné nejprve ošetřit základním antikorozním nátěrem. Konstrukci doplňte dvěma čepy, díky kterým bude možné šroťák přizpůsobit výšce zvolené nádoby, kam bude odpadávat nastrouhané ovoce. Nádobu je potřeba v požadované poloze nutné zajistit závlačkou.

Pár vychytávek

Manipulaci a transport se šroťákem vám značně usnadní kolečka. Instalujte je na spodní část. Přestože je samotná nádoba lehká, díky motoru by se však dost pronesla. Velice praktické je i madlo pro převoz nebo poklička na nádobu, aby při šrotování materiál nevylétával.

Elektro svěřte do rukou odborníků

Elektroinstalaci přenechte raději k zapojení odborníkům. Jistě vám zároveň dají nejlepší doporučení na vhodný spouštěč pro elektromotor.

Čištění šroťáku

Nezapomínejte vždy po každém použití šroťák řádně vyčistit. Vždy stroj nejprve odpojte od elektriky, a to přímo ze zásuvky. Voda by se při mytí neměla nikdy dostat do elektroinstalace!

Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.zahradkarem.cz, www.receptyprimanapadu.cz