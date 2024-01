Myčka na nádobí šetří čas i peníze, poněvadž spotřebovává mnohem méně vody, než když myjete nádobí v ruce. Aby však veškeré nádobí bylo dokonale čisté, musíte ho umět správně naskládat do myčky. Řiďte se následujícími pravidly a už nikdy nebudete muset oplachovat neumytou špínu.

Umýváte čistou vodou talíře před tím, než je vložíte do myčky? Pak děláte obrovskou chybu, která na čistotu nádobí nemá vůbec žádný vliv. V myčce totiž na nádobí působí silný tlak a vysoká teplota vody, jenž si se zaschlou špínou snadno poradí. Proč ale vyndáváte z myčky špinavé nádobí? Je to kvůli špatnému poskládání, na které máme řešení!

Zajímalo vás někdy, jak vypadá celý proces mytí nádobí uvnitř myčky? Ve videu na YouTube, na kanálu TIERRA VERDE s.r.o. to můžete vidět:

Špinavější nádoby vespod

Základní pravidlo při plnění myčky zní, že nejšpinavější a velké kusy nádobí mají mít místo v dolním šuplíku. Do spodní přihrádky proto vkládejte směrem dolů hrnce, pánve, mísy a talíře. Dbejte také na to, aby větší nádoby či prkénka nebránili trysce v otáčení. Jakmile je budete do myčky dávat, začněte odzadu, abyste mohli využít opravdu všechen prostor.

Větší kusy nedojedeného jídla vyhoďte do koše pomocí příborů. Talíře však už poté neoplachujte!

Horní patro pro křehké nádobí

Do horní přihrádky umisťujte především hrnky, skleničky, mističky, podšálky nebo kuchyňské náčiní, jako jsou naběračky, měchačky a další. Některé myčky disponují také plastovými držáky, které slouží k bezpečnému uchycení skleniček s vysokou nohou. Veškeré hrnky a skleničky se snažte dávat směrem šikmo dolů, aby mohly správně vyschnout. Zároveň je nedávejte příliš blízko k sobě, aby nedošlo k vzájemnému poškození.

Skládání příborů v košíku

Na příbory je určena buď příborová zásuvka v nejvyšší části myčky nebo košík. Do něj vkládejte příbory postupně z jedné strany, rukojetí dolů. Pozor si ovšem dejte na nože, které pro jistotu dávejte rukojetí nahoru, aby nedošlo k poranění. Při plnění košíku nezapomeňte rovněž kombinovat příbory tak, aby se vzájemně nedotýkaly.

Pokud umístíte nože do košíku rukojetí dolu, informujte o tom všechny členy domácnosti.

Co do myčky nepatří

I když je většina nádobí na mytí v myčce přizpůsobena, stále existují určité druhy, které byste měli mýt raději v ruce. Jedná se hlavně o teflonové nádobí, ostré kuchyňské nože, škrabky, struhadla a dřevěná prkénka či kuchyňské náčiní. Teflon by se časem poškodil, ostré předměty se ztupí a dřevo může popraskat a absorbovat chemii z čisticích přípravků.

Zářivě čisté a beze šmouh

Abyste měli nádobí vždy dokonale čisté, je důležité používat a doplňovat čisticí přípravky. Myčku také pravidelně čistěte včetně všech filtrů. Tím docílíte správné fungování přístroje i umyté nádobí beze skvrn. Jakmile se myčka domyje, okamžitě ji otevřete, aby mohlo nádobí správně uschnout. Díky proudění vzduchu tak na něm nezůstanou žádné šmouhy ani nevzhledné kapičky.

