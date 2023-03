Takhle vám brambory vydrží i dva roky. Je to jednoduché

Skladovat brambory není nic složitého, přesto je někdy nesnadné najít správné místo. Do mrazáku nebo lednice nepatří, ani v plastovém sáčku, ve kterém jste je přinesli z obchodu, by neměly zůstat. Jak správně uskladnit brambory? Věděli jste, že se s nimi dají dělat hotové čáry, aby vám vydržely i několik let?

Zdroje: prima-receptar.cz, www.vitalia.cz Brambory můžete mít i roky Víte, jak skladovat brambory, aby vydržely opravdu nesmírně dlouho? Můžete je zavařit podobně jako okurky. Inspirujte se tímto video receptem: Co platí pro skladování brambor? Pokud netoužíte zavařovat a chcete jen uskladnit brambory tak, aby opravdu dlouho vydržely, budete se muset řídit těmito doporučeními. Skladujte brambory na suchém a tmavém místě.

Nejlepší teplota pro skladování brambor je mezi 4-10 °C.

Brambory neskladujte v místech, kde může být vlhkost nebo světlo, protože to může způsobit klíčení. Tmavé prostředí je důležitější než nízká teplota.

Brambory by měly být oddělené od ostatního ovoce a zeleniny, protože uvolňují etylen, který může urychlit zrání ostatních plodin.

To stejné platí například pro banány, rajčata nebo jablka. Probírejte uskladněné brambory a zpracujte ty nehjhorší. Zdroj: shutterstock.com Nenechejte brambory zapařit Nepoužívejte plastové sáčky nebo uzavřené kontejnery. Brambory potřebují dostatek kyslíku, aby zůstaly čerstvé. Použití uzavřených sáčků nebo kontejnerů může vést ke vzniku plísní nebo k hnilobě brambor. Ne nadarmo se dříve používaly jutové nebo plátěné pytle, ale i syntetická síťovina je vhodná. Prodyšnost materiálu je pro brambory jednoduše velmi důležitá. Brambory bývaly uchovávány v jutových pytlích. Zdroj: Profimedia Brambory pravidelně kontrolujte Brambory by měly být pravidelně kontrolovány a odstraňovány jakékoli, které již začaly hnít nebo klíčit. Prostě vždy zpracovávejte nejdřív ty nejhorší. Pozor také na nízkou teplotu, pokud skladujete brambory ve sklepích. Brambory by neměly být skladovány při teplotách pod bodem mrazu, protože to může způsobit poškození jejich kvality a chuťových vlastností. Mrazák, ale i lednice jsou proto nevhodné nejen pro nízkou teplotu, ale také vlhkost.