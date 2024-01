Skladování brambor není nijak složité, pokud víte, jakými pravidly se řídit. Rozhodně nejde jen o tmu a chlad. Klíčení brambor zabrání také konktrétní ovoce. Jak to funguje?

Kde a jak skladujete brambory?

Brambory jsou jednou z nejzákladnějších potravin a dají se zpracovat celou řadou zajímavých způsobů. Jsou tedy nesmírně populární a běžné. Brambory má doma každý a nejčastěji jen v plastovém obalu nebo síťce. Jenže i to je chyba, respektive to nestačí. Jak je tedy správně skladovat?

Jak skladovat brambory, aby nevyklíčily, vás poučí příspěvek z YouTube kanálu Davis TV.

Skladujte brambory společně s tímto ovocem!

Základem dobrého uskladnění brambor je suché, tmavé, chladné a větrané místo. Brambory v síťce můžete nechat, ale lepší je vysypat je do přepravky. Z igelitu je rozhodně vysypejte nebo jej alespoň celý napříč roztrhněte. Bramborám vyhovuje například papírový sáček, pokud je v místnosti příliš mnoho světla. Klíčení zabrání především nedostatek světla, ale je tu ještě jiný trik.

V čem trik spočívá? Stačí přidat k bramborám pár jablek nebo je prostě skladovat společně a nebudete se muset obávat o jejich předčasné klíčení. Stejně jako jablka by měly na brambory působit také banány, které při dozrávání produkují velké množství stejné látky. O co jde?

close info Shutterstock zoom_in Také jutový pytel je vhodný. Když přidáte k bramborám pár jablek, uděláte ještě líp!

Proč jablka a banány patří k bramborám?

Možná jste už slyšeli o tom, že některé druhy ovoce vylučují etylen nebo moderněji ethen. Ethen souvisí se zráním a také kvetením a jeho přítomnost napomáhá ovoci dozrát i po utržení. Nepůsobí jen na plodiny. Řezaným květinám zkracuje dobu, po kterou vydrží pěkné, protože díky ethenu rychleji stárnou. Tohoto efektu lze ale také využít v náš prospěch. Nezralá rajčata se proto dávají do jedné přepravky s banány nebo jablky, která ethen ve velkém množství uvolňují a díky tomu se rajčátka postupně vybarví i zesládnou.

Tento mechanismus je dobře známý a dlouho se mělo za to, že jablka k bramborám nepatří právě z tohoto důvodu. Jenže ethen ovlivňuje proces dozrávání jen u některých plodin. Překvapivě se ukázalo a díky studii z roku 2016 publikované v odborném časopise Journal of Food Science and Technology také potvrdilo, že brambory skladované s jablky jsou chuťově lepší, ale klíčí méně. Studie to uvádí už ve svém názvu, který zní „Etylen brání klíčení bramborových hlíz ovlivněním metabolismu sacharidů“.

