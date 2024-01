Česnek není jen zelenina s výjimečnou chutí, ale jedná se i o silné přírodní antibiotikum. Jak ho nejlépe skladovat, abyste nepřišli o jeho sílu a užitečné vlastnosti?

Česnek se řadí mezi uznávané superpotraviny a je doslova nabitý mnoha látkami, které jsou důležité pro lidské zdraví. Proto se nevyužívá jen jako výborné dochucovadlo mnohých pokrmů, ale i jako významný přírodní lék. Aby vám vydržel co nejdéle v perfektní formě a zbytečně nedošlo ke znehodnocení jeho léčivých látek, měli byste vědět, jak ho nejlépe uchovat a skladovat. Jaké máte možnosti?

Zavěšení v prostoru

Zkuste to jako naše babičky, které nejprve sklizený česnek svázaly do copu a následně jej zavěsily do volného prostoru, kde proudil vzduch. Česnek nikdy nezbavujte natě, rostlina z ní totiž stále čerpá energii. Paličky lze zároveň vložit do papírového nebo textilního sáčku, abyste je chránili před prachem a jinými nečistotami. Česnek však musí mít možnost dýchat, aby se nezapařil či nenavlhl, protože by ho snadno mohla napadnout plíseň.

close info alanadesign zoom_in Další možností, jak lze česnek dlouhodobě uchovat, je metoda prosolení.

Naložte česnek do soli

Další možností, jak lze česnek dlouhodobě uchovat, je metoda prosolení. Do uzavíratelné sklenice vložte celé česnekové palice a zasypte je hrubozrnnou solí. Funguje jako konzervant a zároveň zajistí správnou regulaci vlhkosti. Sůl lze nahradit papírovými utěrkami, kterým česnek náležitě proložíte. Pak už stačí jen sklenice pevně uzavřít. Pokud chcete, aby česnek neztratil nejen svou štiplavost, ale také si uchoval všechny léčivé látky, skladujte ho vždy na chladném a temném místě.

Připravte si česnekovou pastu

Perfektním řešením je i příprava česnekové pasty. A jak na to? Jednoduše si utřete česnek se solí. Na 1 kg česneku byste měli použít zhruba 300 g soli. Následně směs pečlivě promíchejte a vložte do naprosto čistých uzavíratelných skleniček. Pastu lze uchovávat v lednici nebo v mrazáku.

close info photosimysia zoom_in Pokud stroužky česneku oloupete, můžete je také vyskládat do skleniček a zalít kvalitním olivovým nebo slunečnicovým olejem.

Naložte česnek do oleje

Pokud stroužky česneku oloupete, můžete je také vyskládat do skleniček a zalít kvalitním olivovým nebo slunečnicovým olejem. Přidat lze i různé bylinky a koření. Česnek je možné i pokrájet či rozdrtit. Nikdy neplňte sklenice česnekem až po okraj, díky oleji totiž časem zvětší objem a ten by mohl začít vytékat. Takto připravený česnek skladujte v temnu a chladnu, nejlépe v lednici.

