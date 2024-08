Chcete mít sklizenou cibuli co nejdéle čerstvou a plnou šťávy? Poradíme vám, jak ji správně skladovat.

Těšíte se z letošní úrody cibule, kterou jste si vlastnoručně vypěstovali? Poradíme vám, jak můžete jednoduchým způsobem její celkovou životnost značně prodloužit. Stačí využít jednu běžnou kuchyňskou ingredienci, kterou máte dozajista doma ve spíži. Která to je a proč ji zcela určitě použít?

Cibule je zdravá

Cibule je dokonalou zeleninou, která kromě jiného značně prospívá našemu zdraví. Obsahuje pestrou škálu vitamínů, minerálů, antioxidantů a dalších prospěšných živin. Díky tomu je značně prospěšná pro srdce a cévní systém, také se podílí na regulaci cukru v krvi, snižuje riziko osteoporózy, a dokonce i některých druhů rakoviny. Cibule je také skvělá na dobré trávení a má poměrně silné protizánětlivé účinky.

close info unsplash.com zoom_in Vždy je velice důležité nechat cibuli před skladováním řádně vyschnout.

Cibule je v kuchyni stěžejní surovinou

Cibule je v kuchyni doslova nepostradatelnou zeleninou. Je totiž základem mnoha pokrmů, a proto není od věci mít ji doma stále při ruce. Ovšem byla by škoda, kdyby postupem času ztratila nejen svou specifickou chuť i vůni, ale v horším případě se i zkazila. Co můžete udělat pro to, aby byla i skladovaná cibule stále ve „fresh“ kondici?

Cibule potřebuje sucho

Vždy je velice důležité nechat cibuli před skladováním řádně vyschnout. Je to první klíč k úspěchu, aby se nekazila a vydržela dlouho v čerstvém stavu. Umístěte ji tedy po sklizni na dobře větrané, ideálně i slunné místo. Vyhnete se tak mnohým hnilobám a plísním.

Připravte uskladňovací boxy

K uskladnění cibule si připravte zeleninové přepravky nebo krabice, jejichž dno je dobré vyložit několika papírovými taškami či sáčky. Vytvoříte tak vrstvu, která bude účinně absorbovat případnou vlhkost. Pak můžete začít uskladňovat cibuli. Jednotlivé kusy by se neměly nikdy vzájemně dotýkat.

close info Andrey Starostin / Shutterstock zoom_in Posypte každou cibuli moukou.

Trik s moukou

Vzhledem k tomu, že má cibule tendence se kazit, i když ji máte uskladněnou správně, využijte jako účinnou prevenci mouku. Vyhnete se tak neblahým následkům, že budete muset některé kusy v budoucnu zlikvidovat.

Jak postupovat

Vždy, než každou cibuli uložíte na své místo, poprašte ji moukou. Vznikne ochranná vrstva, která zabrání, aby vlhkost pronikla do cibule. Pokud budete uskladňovat cibuli ve více vrstvách, vždy ji opět vyložte vrstvou papíru.

