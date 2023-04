Jak skladovat citrony: Šéfkuchař má geniální trik, jak je uchovat i roky!

Citrony jsou v naší kuchyni natolik populární, že se pár kusů tohoto exotického ovoce najde snad v každé domácnosti. Ne vždy je ale lidé uchovávají tak, jak by správně měli. Často proto tyto citrusové plody končí v koši plesnivé. S následujícími triky vám citrony vydrží čerstvé a kvalitní po několik měsíců!

Citronová šťáva je skvělá jak k dochucování čaje, tak k dodání výraznější chuti smaženým řízkům, salátům či domácím limonádám. Dá se využít nejen v kuchyni, ale spolu s jedlou sodou je účinným pomocníkem při čištění domácnosti, kde dokáže hotové zázraky. Abyste je mohli využít i za několik dní, měli byste citrony správně skladovat. Věděli jste, že uchovávání citronů v chladničce není zrovna tím nejvhodnějším způsobem?

Naložte citrony do sklenic podle video receptu, díky kterému vám vydrží i několik let:

Vybírejte kvalitní citrony

Než se pustíte do samotného skladování, nejdůležitějším krokem je vybrat kvalitní a čerstvé citrony již v obchodě. Zaměřte svou pozornost při vybírání citronů nejen na barvu kůry, pečlivě prohlédněte i to, zda kůra není nikde porušená. Kupujte především ty citrony, které jsou krásně žluté, což znamená zralé, a nejeví žádné známky napadení plísní. V takovém stavu vám mohou vydržet velmi dlouho a nebudete se muset bát, že skončí v koši!

Citrony při nákupu by neměly být ani příliš měkké. Zdroj: Profimedia

Citrony v chladničce?

Citrony jste doma pravděpodobně vždy skladovali v chladničce. Studený vzduch však citronům nesvědčí a má na ně negativní vliv. Vlhkost chladničky působí na citronovou kůru, ta se scvrkává a snadněji je napadena plísní. Volte raději místo u sklepa nebo větranou spíž. Pokud byste citrony přece jen chtěli nadále skladovat v chladničce, rozhodně je předtím nemyjte. Vložte je do sáčku, který umístěte do nejnižší poličky či šuplíku.

Čerstvé po měsících

Pokud jste nakoupili více citronů do zásoby a víte, že je nezvládnete všechny hned spotřebovat, tak tu pro vás máme důmyslný trik na jejich skladování! Citrony omyjte a vložte do uzavíratelné nádoby, kterou poté naplňte studenou vodou. Nejenže budou citrony čerstvé a plné šťávy i po třech měsících, ale také jejich kůru zbavíte chemického postřiku.

Citrony můžete rovněž naložit do soli či cukru a používat tak na dochucování jídel i po několik let. Zdroj: Shutterstock

Uchovávání v mrazáku

Oproti skladování v chladničce, v mrazáku vám citrony vydrží neporušené až několik měsíců. Zmrazit můžete celé citrony, citronové plátky či pouze vymačkanou citronovou šťávu. Celé citrony vložte do sáčku a dejte zmrazit. Dle potřeby už pak stačí pouze vyndat a nechat povolit. Nakrájená kolečka můžete využít v případě přípravy domácí limonády. Čerstvě vymačkanou citronovou šťávu nalijte do tvořítka na led a dejte zmrazit. Poté můžete kostky vložit do mrazicího sáčku, aby nezabíraly místo v ledovači.

