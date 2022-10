Jak skladovat sušené houby. Znáte vychytávku s mrazákem a potravinovou fólií?

Pokud si stále ještě užíváte houbařských žní a budete si houby sušit do zásoby, měli byste vědět, jak se o ně postarat a jak je řádně skladovat. Díky tomu si zajistíte jejich dlouhou trvanlivost.

Houbaři po celé republice stále jásají a užívají si plných košíků pestrých lesních úlovků. Nejčastějším a nejoblíbenějším způsobem, jak si houby co nejdéle uchovat, je jejich sušení. Nejenže vám takto dlouho vydrží, ale také si příjemně provoníte byt.

Měli byste však dodržet pár zásad, aby byly sušené houby v co nejlepší kvalitě. Stejně tak důležité je jejich správné uskladnění a nikdy by se k nim neměl dostat hmyz a vlhkost. Máme pro vás hned několik vychytávek. Až udeří plískanice a chladný mráz, budete rádi, že máte sušené houby k dispozici do mnoha pokrmů.

Měli byste dodržet pár zásad, aby byly sušené houby v co nejlepší kvalitě.

Základem jsou čisté a zdravé houby

Vždy houby pečlivě očistěte, a to nožíkem a popřípadě lehce navlhčenou utěrkou. Pokaždé si na sušení ponechte jen houby, které jsou dostatečně tvrdé a bez známek poškození či hnilob a plísní. Následně houby pokrájejte na tenké 3 mm plátky. Můžete je krájet klasicky nožem, anebo využijte plátkové struhadlo či kráječ na vajíčka.

Houby potřebují dýchat

Plátky pak rozložte v jedné vrstvě na síto či plech s pečicím papírem. Můžete je také navléci na nit a volně rozvěsit do suchého a teplého prostoru. Nikdy by se houby neměly sušit tam, kde je vlhko a kde špatně proudí vzduch. Vystavili byste je zapaření a rychlému vzniku plísní. Sušeným houbám nesvědčí ani slunce, zbytečně by vám ztmavly a možná se i spálily.

Sušička je rychlá

V případě, že jste majiteli sušičky, máte vyhráno. Není nad to, naskládat pokrájené houby na několik plátů nad sebe a praktický spotřebič jen pustit na teplotu kolem 50 °C. Čas od času během sušení prohazujte plata, sušičky většinou suší směrem od spodního patra. Počítejte se sušením tak 8 až 10 hodin. Výhodou je, že sušičky zbaví houby téměř veškeré vlhkosti, takže nehrozí riziko vzniku plísní.

Klasikou je sušení v troubě

Sušení hub na plechu můžete urychlit použitím trouby. Zpočátku je sušte při teplotě 20 až 30 °C, aby se nezapařily. Zhruba v polovině sušení lze teplotu zvýšit na 50 až 70 °C. Dvířka trouby nechte mírně pootevřená. Vznikající pára bude mít kam unikat a houby se tak budou sušit rychleji. Houby pravidelně obracejte.

Pozor na základní chybu

Když už jste si dali tolik práce se sušením hub, nechte je vždy řádně doschnout. Nesmějí být „gumové“, ale měly by se lámat, příjemně chrastit a křupat. Pokud tento krok podceníte, vystavujete se riziku brzkého znehodnocení hub.

Kam s nimi?

Máme pro vás hned několik rad ke správnému uskladnění sušených hub. Správně usušené houby byste měli vložit do předem předehřátých sklenic. Jde o preventivní krok před vlhkem. Houby lze v dobře uzavřených nádobách uchovávat v chladné, suché a temné místnosti. Než sklenice uzavřete, využijte trik s potravinovou fólií. Natáhněte ji přes hrdlo tak, aby těsně přilnula a teprve poté sklenici zavíčkujte.

V případě, že jste majiteli sušičky, máte vyhráno.

Vychytávky na závěr

Houby v neprodyšné nádobě vložte na 2 až 3 dny do mrazáku. Jedná se o dokonalou prevenci proti molům. Pokud se chcete vyvarovat případné vlhkosti, přihoďte do sklenice k houbám několik zrnek rýže.

