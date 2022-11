Takto jablka na zimu rozhodně neskladujte. Zaručeně byste přišli o celou úrodu

Máte sklizeno a nevíte co s horami jablek? Naučte se je správně skladovat, aby vydržela opravdu velmi dlouho kvalitní a šťavnatá. Jak na skladování jablek?

Aby jablka vydržela co nejdéle

Asi tušíte, jak jablka správně skladovat a určitě se vám někdy podaří udržet je v dobré kondici přes celou zimu a někdy i mnohem déle. Jak to, že někdy vydrží opravdu dlouho a jindy jsou výrazně horší? Naučte se jablka skladovat správně a těšte se z nich až do další sezony.

Vlastní jablka ze zahrady jsou voňavá i chutná. Každý hrdý pěstitel má z bohaté úrody radost a na svá vlastní jablíčka nedá dopustit. Pamatujte, že různé druhy jablek mají odlišnou výdrž, měly by se skladovat odděleně a zkonzumovat právě podle kazivosti.

V jakých podmínkách jablka skladovat?

Jablkům vyhovují konkrétní teploty, ale také vlhkost a vzdušnost. Dříve byly běžné speciální sklípky na ovoce, které se sířily a bílily vápnem, aby byly po sklizni nachystané na uskladnění různého ovoce, nejčastěji však jablek, hrušek či kdoulí. Police či bedýnky a přepravky je vždy vhodné dobře omýt mýdlovou vodou nebo roztokem s dezinfekčním prostředkem.

Takový ideální sklípek by měl mít stálou nízkou teplotu, která se v nejlepším případě nepohybuje nad 5 °C.

Vlhkost by měla být naopak poměrně vysoká, pokud možno okolo 80 %.

Důležité pro skladování jsou i přepravky

Lísky či přepravky jsou vhodné takové, které jsou děrované nebo jiné, kde může proudit vzduch. Jablka se do nich skládají po vrstvách, vždy stopkou nahoru, pěkně jedno vedle druhého. Uskladňujte jen pěkná, nemytá a zdravá jablka. Pokud mají náznak potlučení nebo je poraněná slupka, raději je zkonzumujte nebo zpracujte hned. Vhodné je také skladování konkrétních druhů pospolu.

K uskladnění jsou vhodnější podzimní jablka, která nebudou moučnatět. Ovoce nesklízejte nezralé a během deště. Pokud byste chtěli plodům věnovat extra péči, můžete je volně zabalit do pečicího nebo hedvábného papíru, jak to dělají někteří velkoproducenti. Není to však podmínkou dobrého výsledku.