Hvězda úklidu prozradila své triky, jak skladovat v zimě letní oblečení

Máte obrovské skříně, které poberou veškeré oblečení? Uskladňujete bokem letní šatník? Jak máte oblečení zorganizované? Specialistka na organizaci Marie Kondo učí, jak správně skladovat nejen letní oblečení.

Zorganizujte si domácnost, naučte se skladovat lépe oblečení

Co jiného než nekonečné domácí práce zasluhuje trochu organizace, zjednodušení či nejlepší možné triky a tipy k tomu, abychom nemuseli během domácnosti ztrácet čas. Žijeme v době, kdy trávíme většinu dne v práci, a když už máme pár hodin na rodinu, ukrajovat z něj na úklid chceme co možná nejméně. Není divu, že se čím dál častěji dává prostor odborníkům na organizaci nejen času, ale i naší domácnosti. Marie Kondo je právě jednou z takových odbornic a vzala si za úkol naučit veřejnost zorganizovat domácnost a zjednodušit si život. Na první pohled se může zdát, že za její technikou skládání oblečení není nic víc než vás naučila máma nebo babička. Ale opravdu tomu tak není.

Metoda sládání oblečení podle Marie Kondo. Zdroj: Profimedia

Odbornice na skladování a organizaci oblečení

Rodilá Japonka Marie Kondo se svou technikou „Konmari“ oslovila široké publikum nejen ve svých knihách, ale také jako moderátorka pořadů o organizaci domácností na Netflixu. Naučila svět, jak roztřídit a vybrat z toho, co máme, tu část, kterou bychom skutečně měli mít. Předvedla to na oblečení i jiných potřebách, jak je uskladnit, aby nebyly pomačkané a dalo se v nich dobře zorientovat.

Způsob skladování oblečení "Konmari"

Když vyskládáte komínek krásně vyžehlených triček, jak dlouho vydrží? Pokud patříte k těm, kteří jemně nadzvednou horní trička, aby vytáhli to jedno jediné bez přehrabání celého šuplíku nebo police, pak gratuluji. Pokud ale máte děti nebo jste jako já, prostě neopatrní a zbrklí, pak by se i vám mohla líbit metoda Konmari. Díky tomuto způsobu veškeré ošacení poskládáte do úhledných balíčků, které se hodí vyskládat vedle sebe, a nikoliv na sebe. Je to technika, kterou upotřebíte především tehdy, pokud máte rádi komody a zásuvky. Právě do nich se komínkový systém nehodí a v úhledných balíčcích poskládaného oblečení vedle sebe se mnohem lépe zorientujete.

Metoda konmari pomůže s organiací i uskladněním oblečení. Zdroj: Profimedia

Jak skladovat letní oblečení podle Marie Kondo

Technika skládání oblečení Konmari není velmi odlišná od té, kterou nás učily naše mámy. Tílka a trička se napřed složí na třetiny podélně, pak zhruba napůl a následně se zabalí na třetiny. Podívejte se na video, které jsme uvedli ve zdroji pro tento článek. Uvidíte, že nejde o nic těžkého. Jak už bylo řečeno, nejde jen o to, jak oblečení složíte, ale také, jak jej později uložíte. Takovéto balíčky letního oblečení si můžete uschovat například do krabice. Tak bude oblečení stále dýchat, ale přitom se s ním dá manipulovat a uložit jej mimo skříň kamkoliv v bytě. Balíčkové skládání Marie Kondo udrží vaše oblečení v dobrém stavu a ideálním tvaru k uložení, takže s nástupem letní sezony budete mít vše po ruce a jako právě vyprané.

Zdroje: https://www.express.co.uk, https://www.youtube.com, https://en.wikipedia.org