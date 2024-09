Sezóna lilků se již pomalu blíží ke konci. Chcete si je uchovat tak, aby byly čerstvé, i když je budete chtít použít během zimy? Podívejte se na tyto nejúčinnější metody.

Lilky neboli baklažány jsou původně z východní Indie. Odtamtud se však přemístily do Středomoří, odkud se rozšířily po Evropě. Dnes jsou známé a velice oblíbené po celém světě. Pokud si na zahrádce pěstujete lilky, jistě víte, že lilková sezóna končí v říjnu.

V říjnu se sklidí poslední plody, a pak je nutné si pár měsíců počkat. Jenže co dělat s plody, které nestihnete zkonzumovat? Podívejte se, jak správně uchovat lilky tak, aby se jim zachovala jejich kvalita a čerstvost.

Youtube video, jak zmrazit lilek, najdete na kanále Kaye Kittrell Late Bloomer:

Zdroj: Youtube

Jak skladovat lilky přes zimu

Pokud chcete, aby vám lilek vydržel co nejdéle, nejlepší je ho zmrazit. Jako první jej pořádně umyjte, ne však teplou vodou, nýbrž studenou. Poté pomocí škrabky na zeleninu odstraňte slupku. Lilek položte podélně na krájecí prkénko a nakrájejte jej na tenčí kolečka. Následně si vezměte hrnec, naplňte ho vodou a přiveďte k varu.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Lilek nakrájejte na plátky.

Do vody přidejte ještě citronovou šťávu, aby si lilek zachoval svou barvu. Přidejte jej a vařte 4 minuty. Poté ho dejte do mísy se studenou vodou. Nechte jej tam 5 minut, osušte plátky lilku a uložte jej do mrazicího sáčku. Důkladně sáček uzavřete a vypusťte z něj všechen vzduch. Takto vám lilek vydrží půl roku.

Kratší doba

Pokud víte, že se vám bude hodit dříve a nechcete jej skladovat přes zimu, existují 2 alternativy. Pokud lilek spotřebujete během týdne, můžete jej dát do lednice. Zabalte ho jemně do papírových ručníků a vložte jej do neuzavřeného plastového sáčku.

Lilek bude papírovými ručníky chráněn před vlhkostí, a díky tomu vám v lednici vydrží 7 dní. Také ho můžete skladovat při pokojové teplotě. Stačí, když jej vložíte do papírového sáčku, který položíte na suché místo mimo přímé slunce. Takto vám lilek vydrží čerstvý 4 dny.

Zdroje: www.titbit.cz, www.alza.cz