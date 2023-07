Jak skladovat pečivo, aby neztvrdlo? Má to jasná pravidla

Přes třicet let trvá doba, kdy nemusíme v obchodech stát frontu na nedostatkové zboží ani se ptát, jestli už něco přišlo, případně kdy to bude na skladě. Rychle jsme si zvykli, že jsou regály v supermarketech vlastně neustále plné a jestli něco náhodou nemají tady, budou to nejspíš mít ve vedlejším obchodě nebo zítra.

Tahle neustálá hojnost jde ale ruku v ruce s obrovským plýtváním – za celou Evropu je to odhadem téměř 9 milionů tun vyhozeného jídla ročně. Nemusíte se ho přitom ani dopouštět vědomě, stačí, že se třeba řídíte jasným pravidlem – co prošlo, to se přece má vyhodit. Právě to je důvodem, proč dnes některé státy zvažují, že zruší povinně udávané datum minimální trvanlivosti potravin. Ve skutečnosti jsou totiž často použitelné mnohonásobně déle. A platí to nejen pro to, co je trvanlivé.

Tvrdé, nebo ne

U čerstvého pečiva, jako jsou rohlíky nebo celý chleba, obvykle datum spotřeby nenajdete, ačkoli se doporučuje jejich konzumace během několika dní. Stejně snadno poznáte, kdy přijde jejich čas – příliš ztvrdnou nebo dokonce zplesniví. Trochu jiné je to ovšem u baleného a trvanlivého pečiva.

Dnes už se k prodloužení data spotřeby tak často nepoužívají aditiva, ale spíš způsob výroby, který probíhá ve velmi čistém prostředí a zavakuované pečivo by mělo být díky tomu nekontaminované bakteriemi a plísněmi do chvíle, kdy otevřete obal.

Vakuované pečivo je chráněné před plísní a bakteriemi do doby, než porušíte obal. Zdroj: Shutterstock

Pro delší trvanlivost

Správné skladování je pro dostatečnou trvanlivost potravin klíčové. Jak na ně?

Konkrétní údaje vždy hledejte na obalu výrobku, pro příbuzné skupiny potravin obvykle platí stejná pravidla.

Suchým a tmavým místem se myslí například skříňka nebo zásuvka, která nezůstává trvale otevřená a není například hned vedle sporáku či trouby nebo ve sklepě. Právě tam by totiž vlhkost, která se tu obvykle drží, mohla způsobovat problémy. Pokud si nejste jisti, můžete vlhkost změřit přenosným vlhkoměrem, který, pokud si ho nebudete chtít koupit, běžně půjčují v prodejnách a půjčovnách nářadí.

V chladu nemusí nutně znamenat v chladničce, pro trvanlivější potraviny a ovoce i zeleninu bývá naopak lepší chladná spíž či chodba.

Pokud jsou na obalu rychle se kazící potraviny uvedené stupně Celsia, pak tato hodnota skutečně může rozhodovat o trvanlivosti – při vyšší teplotě se potravina zkazí rychleji, a i teplota nižší o jediný stupeň může znamenat trvanlivost delší o jeden či dva dny. Problém je, že ani v moderních chladničkách často teplota na ukazateli neodpovídá teplotě uvnitř, případně se na různých místech spotřebiče liší. Vyplatí se proto pořídit teploměr do chladničky a pomocí něj si zaručit, že potravinu skladujete tak, jak máte.

Mražení obecně trvanlivost potravin poměrně prodlužuje, ovšem ne donekonečna. Neplatí to navíc pro potraviny, které už mražené kupujeme – tam datum spotřeby obvykle odpovídá údaji na obalu.

V mrazáku můžete pečivu podstatně prodloužit trvanlivost. Zdroj: shutterstock.com

Zdroj: časopis Receptář