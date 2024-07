Jak skladovat vajíčka v létě? Není to složité! Lednice pomůže, ale nutná není. Stejně tak nemusíte mít ke skladování vajec ani trendy designové nádoby či police.

Obáváte se o kvalitu vajec v horkých letních dnech?

A jeď opatrně jako s vajíčky! O tom, že jsou vejce křehká se není třeba dlouze rozepisovat, nicméně i jejich obsah se může poměrně rychle zkazit, i když je chováte jako v bavlnce.

Jak skladovat vajíčka i bez lednice vám poradí v tomto příspěvku z YouTube kanálu Effective Life Hacks. Trik můžete vyzoušet a sami uvidíte, jak budete spokojeni.

Zdroj: Youtube

Jak skladovat vajíčka doma?

U nás se běžně vejce před naskladněním v obchodech nemyjí, což je obvyklé ve Spojených státech. Nemytá vejce jsou trvanlivější, a proto se může stát, že jsou přirozeně špinavá z výroby. Pokud vejce po nákupu doma umyjete, snížíte tím jejich přirozenou trvanlivost.

Vejce je rozhodně nutné skladovat při nižších teplotách, aby déle vydržela. Co to ovšem v praxi znamená se může velmi lišit od vašich představ. U nás je běžné, že se vejce za všech okolností chladí v lednici. Rozhodně to přispívá k prodloužení jejich trvanlivosti, i když to není vyloženě nutné.

close info Profimedia zoom_in Pokud se vajíčko vznáší u hladiny, už se jeho použití nehodí.

V čem se hodí vejce skladovat?

V zahraničí se můžete setkat s tím, že se vejce do lednice vůbec nedávají a je to docela obvyklé i ve velmi horkých krajích na severu Afriky, ale i v některých státech Středomoří.

Nejdéle vajíčka vydrží při teplotě mezi 1 a 4 °C, nicméně na lince v kuchyni při pokojové teplotě zvládnou rozhodně bez problému týden. Nicméně, čím tepleji, tím víc hrozí, že se vejce začnou kazit.

Jednoduše řečeno, český způsob chlazení maximalizuje trvanlivost, ale pokud nemáte lednici a vejce průběžně spotřebováváte a kupujete nová, nic hrozného se nestane vajíčkům uloženým v ošatce nebo kartonu na lince.

I když si můžete ke skladování vajec pořídit různé hezké keramické nádoby či tvarované košíky, vejcím se daří opravdu dobře v papírovém platu nebo kartonu, ve kterém jste je zakoupili.

Vzájemně se zde neoťukávají, materiál je dostatečně měkký a suchý, vejce v něm leží kulatým koncem nahoru, což také přispívá k zachování dobrého stavu. Jestliže vás vzhled kartonu nijak neuráží, klidně můžete skladovat vajíčka v něm.

Pozor na převoz vajec!

Často se hovoří také o tom, že ke skladování vajec nejsou vhodná dvířka lednice, kam však výrobce umístil škovné poličky určené pro vajíčka. Toto místo se nedoporučuje, protože výkyvy teplot přispívají k rychlejšímu zkažení.

Také z tohoto důvodu je též důležité dát si pozor na převoz vajec během horkých letních dní. Zvlášť pokud je vaše auto rozpálené a vejce velmi chladná. Teplotní šok můžete minimalizovat převozem v termotašce nebo nechte vejce v jedné tašce s dalšími chlazenými a mraženými výrobky.

Pokud si kvalitou vajec nejste jistí, jistě víte, jak vyzkoušet jejich čerstvost. Vejce stačí vložit do nádoby s vodou. Pokud klesne vajíčko ke dnu, pak je stále velmi čerstvé. Jestliže vyplave nahoru, rozhodně se nehodí používat. Něco mezi tím je na zváženou. Rozhodně se hodí taková vajíčka rozklepnout a zkontrolovat, než se rozhodnete použít je do jídla.

Zdroje: chickensandmore.com, hepurposefulpantry.com