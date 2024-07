close info shutterstock.com

Kateřina Jelínková 10. 7. 2024

Do skříně se už nic nevejde, ale když si jdeme vybrat tričko do práce, zjistíme, že “nemáme co na sebe”. Může to ale být jen špatnou organizací šatníku, která za prvé schovává to nejlepší až úplně dozadu a pak také ničí oblečení víc, než si připouštíme. Pojďme s tím jednou pro vždy skoncovat.

Určitě se vám také někdy stalo, že vzadu ve skříni objevíte kousek oblečení, který jste si před časem koupili, uložili a zapomněli na něj? Jak je to možné? Jednoduše proto, že jsou úložné prostory nepřehledné a – s prominutím – také neuklizené. A to je také hlavní důvod, proč vyndaváme oblečení zmuchlané, které brzy vypadá, jako bychom jej zdědili po mnohem větším a neforemnějším člověku. Smutnou a těžko přiznatelnou pravdou je, že si za to můžeme jen my sami. Chcete-li vidět další triky, podívejte se na youtubové video od Katy Blažčíkové: Zdroj: Youtube Krok první: všechno ven! Oblečení si zaslouží svůj prostor a hlavně pečlivost při manipulaci s ním. Abychom se tohoto pravidla mohli držet, nemůžeme se ve skříni přehrabovat v hromadách, na kterých leží nové věci mezi starými, které jsme na sobě neměli už pět let a upřímně řečeno se za tu dobu trochu “zmenšily”. Prvním krokem, který tedy uděláme ve snaze ochránit to, co chceme nosit, je důsledně protřídění šatníku. Tak všechno ven a nelekejte se, zase bude líp. Krok druhý: žádné slitování... Možná se podivíte, až uvidíte, kolik oblečení ve skříni bylo. Schválně si dejte na speciální hromádku ty věci, které pravidelně nosíte. O kolik je menší? Pravděpodobně jde o nepoměrně malou část celého šatníku. A proto přijde na řadu důsledné a nelítostné třídění. Odložené věci přitom nemusí putovat rovnou do kontejneru, můžeme je buď někomu darovat, přešít, ty opravdu onošené využít na úklid domácnosti a lepší kousky, s jejichž výběrem jsme se tak docela netrefili, lze prodat na webu nebo na příležitostných bazarech. Klidně se proto zbavte výčitek, nepůjde o nešetrnost, jen o přesun… close info New Africa / Shutterstock zoom_in Ve skříni musí mít každý kousek svoje místo. Jinak byste mohli i o takovéto šaty hodně rychle přijít A ještě jedno třídění Nyní zůstává už jen to, co opravdu nosíte a hlavně ještě nosit budete. To má ve skříni místo i pro příští měsíce. Jenomže, jak s takovým oblečením naložit, abychom měli všechno přehledně na očích? Tak předně musí dojít na další dělení, a to se bude týkat sezónnosti. Pokud možno byste si měli pořídit boxy, které budou odpovídat vaší skříni (čím přesněji se trefíte, tím více místa ušetříte). Do takových úložných prostor můžete bezpečně odložit, samozřejmě pečlivě složené) zimní věci na léto a opačně letní oblečení v zimě. Krok třetí: zpátky do skříně, ale přehledně I když budete ukládat oblečení do skříně “jen tak”, tedy bez speciálních boxů, vždy bude platit pravidlo, že věci, které aktuálně nosíte, budou nejdostupnější. Oblečení, jež na svoji příležitost musí dalších několik měsíců čekat, může být ve spodní části skříně, případně na místech, kam jen stěží dosáhnete. Nyní vám bude zbývat dost prostoru na aktuální kousky. Jak je nejlépe uklidit, aby nestrádaly a byly i po letech jako nové? Udržujte pořádek co nejdéle Základním předpokladem šetrného uložení oblečení do skříně je dostatek prostoru. Jen tak se při vytahování trička z hromádky nebudeme muset potýkat s pěti dalšími pomuchlanými kusy oblečení. Co je možné, pověste na ramínka, takové oblečení se mnohem méně zmuchlá a bude snáze k dispozici. Takto by rozhodně měly být uloženy dražší části vašeho šatníku, ale také trika a halenky, které si chcete brát do práce, aniž byste je museli dlouho žehlit. U sukní a šatů je to samozřejmostí. Oblečení, které nosíte na doma nebo na zahradu, si klidně pohoví i složené v úhledném komínku. Dobrý pocit a úspora Takto uklizená skříň vám přinese nejen delší životnost oblečení, ale také dobrý pocit pokaždé, když ji otevřete. Přehled, čistota a vůně vypraného prádla navodí ten správný pocit útulného a bezpečného domova a navíc ušetříte i spoustu peněz za nákup stále nového oblečení. Související články close Domov a bydlení Nestárnoucí kusy oblečení: Toto by měla mít ve skříni každá žena, co chce dobře vypadat video close Domov a bydlení Zkusila jsem úklid metodou organizovaného chaosu. Pokoje nikdy nebyly čistší, říká hospodyňka video Zdroje: www.nationalgeographic.com, www.housebeautiful.com, www.pods.com

tag Domov Léto Oblečení Rada

