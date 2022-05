Jak uchovat vejce v lednici: Chyby, které dělají skoro všichni

Vejce jsou základní a oblíbenou potravinou snad každé domácnosti. Aby vám vydržela co nejdéle čerstvá, je dobré vědět, jak je správně skladovat.

Jaká je trvanlivost vajec?

Většinou mají vajíčka trvanlivost tak pět týdnů, záleží však na tom, jak je skladujete. Jakákoliv chyba se nepromíjí a vajíčka vám o tom dají brzy vědět. V každém případě ctěte pravidlo, že všechny potraviny jsou nejlepší a nejkvalitnější čerstvé, proto i vejce zkonzumujte co nejdříve. Vejce starší než 10 dnů je vhodné používat už pouze k vaření a pečení.

Potraviny jsou nejlepší a nejkvalitnější čerstvé, proto i vejce zkonzumujte co nejdříve. Zdroj: shutterstock.com

Jak poznat, že je vejce čerstvé? Udělejte si test

Jde o velice snadný trik a stačí, když vejce ponoříte do nádoby s vodou. Jakmile se celé potopí, prošlé určitě není. V případě, že zůstane plavat na povrchu, raději ho zlikvidujte. Můžete využít i jinou metodu. Rozklepněte vajíčko na talíř a prohlédněte ho. Vajíčko by nemělo zapáchat a dno skořápky by mělo být čisté. Zároveň by měl mít syrový žloutek i bílek klasickou táhlou konzistenci, v žádném případě ne řídkou.

Nenechávejte vejce v papírovém obalu

Obaly, v nichž si vajíčka přinesete domů, jsou často plné mikroorganismů, a tak je lepší se jich zbavit. Mohly by zbytečně nakazit okolní potraviny, a proto vždy vejce přendejte do čistých plastových uzavíratelných boxů, které si označte datem nákupu. A pozor! Uložte vajíčka špičkou dolů a širší zaoblenou stranou nahoru. Jestliže vajíčka do 10 dní nespotřebujete, je potřeba je opět otočit. Žloutek tak nepřilne ke skořápce, což by zvyšovalo nebezpečí infekce.

Vajíčka nikdy neumývejte ani neotírejte

Zbytečně byste narušili jejich ochrannou vrstvu a usnadnili tak cestu mnoha mikroorganismům. Snadno byste se mohli nakazit nepříjemnou salmonelou. Vlhká skořápka je navíc ideálním prostředím pro tvorbu plísní.

Dvířka chladničky jsou nevyhovující

Bohužel má téměř každá lednice přihrádky na vajíčka umístěna ve dveřích, což vajíčkům nesvědčí. Jde o místo, kde dochází k nejčastějšímu výkyvu teplot. Nejlépe jim bude, když je v boxech uložíte na střední polici, ideálně do její zadní části. Vejce by měla být skladována v teplotě kolem 5 až 7 °C, ale může to být i méně.

Jak uchovávat syrová a vařená vejce

Zbylo vám rozkleplé vajíčko, které už jste nestihli spotřebovat? Syrové žloutky vydrží v lednici běžně dva dny a bílky dokonce až čtyři. Vajíčka uvařená natvrdo je možné skladovat celý týden. Lépe jsou na tom vejce ve skořápce, vydrží déle, protože jsou lépe chráněná a neabsorbují do sebe pachy. Oloupaná vařená vejce raději vložte do vzduchotěsné nádoby nebo sáčku na zip.

Pátráte po možnosti, jak zakonzervovat vejce na delší dobu? Vzpomeňte na běžnou metodu našich babiček a naložte je. Zdroj: shutterstock.com

K dlouhodobému uskladnění využijte trik našich babiček

Pátráte po možnosti, jak zakonzervovat vejce na delší dobu? Vzpomeňte na běžnou metodu našich babiček a naložte je. Vybírejte vždy zdravá a neporušená vajíčka, která by případně mohla nakazit ta zdravá. Použijte k tomuto účelu vápno, vodní sklo a čistou sklenici.

