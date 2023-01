Fantastický zapomenutý trik, jak úplně jednoduše a dokonale slít vodu z těstovin

Padají vám těstoviny do dřezu, když je sléváte? Máme pro vás geniální trik, díky kterému už vám nikdy neunikne ani jedna špageta, mašlička nebo vrtulka! Je to prosté, avšak málokdo o tom ví. Také vám poradíme, co udělat se slitou vodou a ušetřit si tak spoustu práce.

Většina lidí slévá těstoviny špatně. Nejběžněji se do jedné ruky uchopí cedník, do kterého druhou rukou vyléváme vodu spolu s těstovinami. Možná budete překvapeni, ale způsoby, jak vylít vodu pomocí cedníku, jsou dva. Dumáte nad tím, jak jinak vodu slít? Skryté tajemství je pouze v jiném uchopení.

Jednoduchý trik s cedníkem

Oba postupy slití vody z těstovin pomocí cedníku můžete vidět ve videu:

Říkali jste si někdy, proč je cedník kulatý? Je to kvůli správnému způsobu využití. Pevně přimáčkněte cedník do vnitřku hrnce, aby těstoviny nemohly vypadnout. Poté obraťte hrnec vzhůru nohama a veškerá voda krásně odteče. Ve dřezu se nikde nepovalují jednotlivé těstoviny a ani je nemusíte zpět vracet do prázdného hrnce.

Užitečná voda z těstovin?

Další chybou, kterou mnozí dělají, je vylévání vody z těstovin přímo do dřezu. Škrob, jenž se během vaření z těstovin uvolní do vody, má skvělé vlastnosti, které lze použít při dalším vaření či dokonce umývání nádobí. Na odmočení špinavých pánví nebo hrnců použijte teplou vodu z těstovin a sami uvidíte, jak se nečistoty krásně rozpustí.

Vodu z těstovin je možné využít na mnoho dalších účelů, proto ji už nikdy nevylévejte do dřezu. Zdroj: shutterstock.com

Přísada ve slaném těstě

Vodu z těstovin můžete použít při výrobě těsta na pizzu, chleba nebo jiného slaného pečiva. Předem osolená voda dodá těstu lepší chuť a škrob zase pomůže vytvořit tu správnou konzistenci. Nahraďte proto obyčejnou vodu tou z těstovin a pusťte se do pečení!

Základ omáčky i polévky

O škrobu ve vodě z těstovin jsme se již zmínili, přičemž další využití najde jako zahušťovadlo. Přidejte do uvařené vody máslo nebo olej a vznikne vám tak hladká omáčka se skvělou chutí. Použijte ji pak hlavně při vaření špaget carbonara, na kterých si pochutná celá vaše rodina. Vodu z těstovin lze využít také do domácího pesta nebo jako základ pro polévku. Ta se stane díky škrobu daleko hustší než z čisté vody.

Jednoduchá a rychlá omáčka na špagety z vody, ve které se vařiy těstoviny. Zdroj: Nata Bene/Shutterstock.com

Změkčení tvrdých pat

Vychladlou vodu z těstovin můžete použít rovněž pro své nohy. Dopřeje vám značnou úlevu a relaxaci, při které ztvrdlá kůže na patách změkne. Před ponořením do vody očistěte nohy pemzou, čímž zvýšíte pozitivní účinek na vaše paty.

