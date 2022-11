Málokdo správně skládá kalhoty: Využijte poutka na opasek, půjde to samo

Pokud stále zápolíte se správným ukládáním oblečení, máme pro vás dnes tip, jak správně a efektivně složit kalhoty do skříně. A věřte, že to není nic složitého.

Pokud máte dojem, že se vaše skříň stává nepřehlednou, měli byste s tím co nejdříve něco udělat. Možná nebude od věci oblečení nejprve přebrat a nakonec jednotlivé kousky řádně vyskládat. Bohužel většina z nás skládá oděvy špatně a neprakticky. V případě, že na to půjdete správně, možná se vám podaří oblečení „zredukovat“ až na polovinu.

Správně složené oblečení je základ

Na to, jak složit kalhoty a tričko podle odbornice na úklid a skládání oblečení, se můžete podívat ve videu:

Zpravidla se každý z nás učí skládat oblečení už v dětství. Rodičovská zkušenost se většinou předává dál na potomky, ne vždy však správným způsobem. Zkuste se proto vyhnout zbytečným přešlapům a chybám. Nikdy by na jednom ramínku nemělo být pověšeno více věcí. Ve výsledku je to nepřehledné a jednotlivé kousky oblečení jsou složitě dostupné a mnohdy pekelně zmačkané. Zkuste proto techniky skládání, které vám celkovou péči o oblečení usnadní. Jak tedy skládat oblečení do šatní skříně tím nejlepším způsobem? Nabízí se hned několik možností.

Kalhoty od obleku

Skládání tohoto typu kalhot bývá často pro mnohé záludným oříškem. Obzvláště pokud se jedná o ty s nažehlenými puky. Ovšem velice vám s tím pomohou poutka na pase, která jsou prakticky a účelně našitá tak, že se v podstatě kalhoty složí samy. Stačí je jen všemi prsty uchopit ze shora a puk jedné nohavice přilne k puku druhé nohavice. Pak už jen stačí dát kalhoty na vhodné kalhotové ramínko a uložit je pečlivě do skříně.

Kalhoty s puky můžete jednoduše složit pomocí poutek. Zdroj: profimedia.cz

Jak kalhoty s puky zavěsit?

Nejjednodušším způsobem je použít závěsné ramínko, které tvoří dvě dlouhé pevné dřevěné svorky, mezi něž vložíte kalhoty, které již máte poskládány dle předchozí metody. Uchopte kalhoty za složené spodní nohavice, přeložte je napůl a vložte je do svorky ramínka. Podobným způsobem lze využít i ramínka ve stylu dvou klipů.

Pokud nemáte svorková ramínka, ale jen klasická kalhotová, můžete využít i další možnost. Nohavice kalhot složené na puky protáhněte středovým otvorem tak, aby asi tak dvě třetiny spočívaly na spojovací tyčce ramínka. Vždy je vyrovnejte a vyhlaďte, aby se vám po uložení do skříně zbytečně nepomačkaly.

A jak poskládat džíny?

Zkuste to do ruličky

Džíny je možné jednoduše zabalit do „ruličky“. Tato metoda se nehodí jen do skříně, ale je velice praktická například i při balení zavazadla na cesty. Kalhoty nejprve přeložte podélně nohavicemi k sobě na polovinu. Vrchní nohavici ohněte v koleni tak, aby byla kolmo ke kalhotám. Poté můžete začít od pasu oděv smotávat do ruličky. Dělejte to opatrně, aby se nemačkaly, ale naopak byly vyhlazené a bez zbytečných překladů. Můžete si snadno pomoci rukou. Ve chvíli, kdy je celé smotáte, nasuňte na ně na ruby obrácenou volnou nohavici a na závěr balíček lehce uhlaďte.

Úsporná klasika

Začněte tím, že ohnete sed kalhot směrem ke koncům nohavic. Ty pak přeložte podle jejich délky na polovinu či třetiny a vložte do sedu jako do kapsy. Opět si dejte pozor na to, aby byly obě nohavice uhlazené a ve výsledku nezmačkané. Takto složené je lze ještě dále přeložit na polovinu, a to nohavicemi dovnitř, kalhoty tak zaberou ve skříni ještě méně místa.

Džíny můžete skládat do komínku i do ruliček. Zdroj: profimedia.cz

Běžná klasika

Tento způsob skládání kalhot je nejpoužívanější, přestože není na prostor tak výhodný. Kalhoty si nejdříve rozložte a odstraňte vyhlazením rukama zbytečné zmačkané sklady. Potom obě nohavice přiložte přední stranou k sobě a vyčnívající sedavou část přeložte na kalhoty. Pak už jen obě nohavice společně poskládejte dvakrát na polovinu či na třetiny. Je to na vás a odvíjí se to od volného prostoru, do něhož budete oděv ukládat.

Zdroje: youtube.com, www.prozeny.cz, www.primadoma.tv, www.bydleni.instory.cz