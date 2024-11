Rajčata jsou v kuchyni naprosto základní potravinou. Dají se zpracovat na několik způsobů a jsou zdravá. Co se ale stane, když je dáte do mikrovlnky? Vyřešíte tím problém, který má několik hospodyněk. Podívejte.

Rajčata jsou naprosto základní potravinou, kterou by měl mít v kuchyni naprosto každý. Dají se totiž použít na několik způsobů. Můžete z nich udělat skvělý předkrm, kdy rajčata nakrájíte a podáváte je s mozzarellou a rukolou zalité balsamikem.

Dále je můžete použít i jako omáčku ke špagetám, jako součást domácího hamburgeru, je možné z nich udělat několik omáček, nebo je použít na salát, či jen pro děti jako zdravou svačinku. Možnosti jsou zkrátka nekonečné.

Youtube video, jak snadno oloupat rajče, najdete na kanále Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Rajčata jsou nejen naprosto univerzální součástí pokrmů, ale jsou také velice zdravá. Jsou zdrojem několika důležitých vitamínů a minerálů. Co se týče vitamínů, rajčata obsahují naprosto nezbytný vitamín C, který je nezbytný pro vaši imunitu a metabolismus. Dále můžete v rajčatech najít vitamín K, který je zásadní pro správné srážení krve a udržení zdravých kostí, a také kyselinu listovou, která je nezbytná pro krvetvorbu a doporučuje se i během těhotenství.

Rajčata jsou pro vaše tělo nesmírně zdravá, jelikož obsahují mnoho důležitých minerálů a vitamínů.

Co ještě obsahují rajčata, je antioxidant zvaný lykopen. Ten zaprvé dodává rajčatům jejich červenou barvu, ale zadruhé, což je mnohem důležitější, pomáhá snižovat LDL cholesterol. Z minerálů můžete v rajčatech najít draslík, fosfor, železo, sodík, selen, hořčík vápník a spoustu dalších, které jsou nezbytné pro vaše zdraví. Dá se tudíž říct, že rajčata jsou takovou explozí zdraví pro vaše tělo.

To, že jsou rajčata zdravá, již víte. Ale mají jednu nevýhodu, a tou je šíleně složité loupání. Když potřebujete oloupat rajčata, je potřeba je blanšírovat. Rajče je potřeba spařit v horké vodě, poté je rychle přesunout do mísy s ledovou vodou, lehce je v ní vykoupat, a teprve pak je můžete oloupat. A to nehorázně plýtvá vodu, a hlavně je to poněkud dlouhý proces. Jedna žena však přišla na trik, kterým by loupání rajčat velice usnadnila.

Abyste rajčata oloupali, je potřeba je blanšírovat. Jedna chytrá žena však přišla na mnohem snadnější způsob.

Je to naprosto jednoduché. Jako první vezměte rajče a pomocí nože nařízněte slupku do tvaru X a propíchněte plody. Tím zabráníte tomu, že rajče zbytečně popraská, a navíc se vám posléze bude snáze loupat.

Rajče po nakrojení slupky dejte do mikrovlnné trouby a zahřívejte je po dobu půl minuty na nejvyšší výkon. Pak mikrovlnku vypněte a nechte rajčata ještě 2 minutky dojít. Poté je vyndejte z mikrovlnky a pomocí nože je snadno oloupete. A není zapotřebí plýtvání vodou.

Zdroje: www.profikuchar.cz, www.nzip.cz