Sice to mnozí z nás nechtějí ani slyšet, ale nohy, uzavřené po celý den v neprodyšné obuvi, zkrátka zapáchají. Zatímco nám pomůže koupel, boty často nesou následky mnoho dní, pokud je zápachu nezbavíme. Dobrou zprávou je, že to vůbec není složité.

Jak zařídit, aby ani propocené boty nebyly ještě tak docela ztracené? Nemusíme je hned prát nebo nechávat spoustu dní venku, bude stačit znát pár triků a rad, které si mezi sebou předávaly už naše babičky.

Možností, jak se zbavit zápachu z bot, je hodně. Stačí si vybrat třeba na youtubovém videu v kanálu Household Hacker:

Zdroj: Youtube

Školní křída problém vyřeší

Jsou materiály, které dokáží zbavit zápachu rozličné předměty. Jedním z takových je docela obyčejná školní křída, vyrobená nejčastěji ze sádrovce, respektive vápence. Jak víme, vápno má schopnost pohlcovat pachy, proto je právě křída, která možná mnohé děsí i po letech po opuštění školních lavic, tím pravým pomocníkem pro návrat obuvi do nositelného stavu.

Soda nejen na pečení

Podobného účinku dosáhneme také s pomocí jedlé sody, která je všeobecně velmi dobrým pomocníkem v domácnosti, a to nejen při vaření, ale také v péči o domácnost. Do bot ji můžeme jednoduše nasypat třeba večer a druhý den ráno ji jen vysypeme a vnitřek boty vytřeme suchou houbičkou na nádobí nebo přetřeme kartáčkem, abychom odstranili i zbytky prášku. Zjistíte, že jde o vynikající metodu, která není pracná ani drahá, ale zato spolehlivě účinkuje.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Speciální antibakteriální sprej chrání boty proti vzniků plísní a nepříjemným zápachem.

Dejte do bot mýdlo

Pokud by ani jedna z uvedených metod nezabrala, což je velmi nepravděpodobné, můžete mít v zásobě ještě klasické tuhé mýdlo. I to je možné použít stejným způsobem jako křídu nebo sodu, a to dokonce opakovaně, takže v případě, kdy je vám popisovaný problém víc než blízký, můžete si “botní mýdlo” schovat a používat jej třeba každý den, když se po náročném dni vrátíte domů.

Mražené boty nepáchnou

Položili jste si někdy otázku, proč vlastně upocené nohy a potom i boty zapáchají? Jde o působení bakterií, které rozkládají odumřelou pokožku. Nejlépe se jim daří ve vlhku a teple, což znamená, že noha uzavřená v pevné botě je ideálním prostředím pro jejich působení. Naopak sucho a zima jsou jejich velkými nepřáteli. A když známe nepřítelovu slabinu, jsme na půli cesty k vítězství. Tato metoda sice možná není pro citlivější povahy, ale funguje také dobře. Boty zkrátka můžeme dobře uzavřít do igelitového sáčku a nechat přes noc v mrazáku. Př použití této metody bude nezbytné pamatovat si, že je potřeba boty vyndat alespoň s hodinovým předstihem, než je budete potřebovat. Ledové obutí není nic příjemného.

Chemie nebo sluníčko?

Kromě těchto babských rad je samozřejmě také možné použít některý z komerčních přípravků, které působí proti zápachu nohou nebo jsou určeny právě pro použití do bot. Kdyby se vám přece jen nechtělo dávat nemalé peníze za chemii, pak je tady poslední rada: zápach z bot v letních měsících spolehlivě “vytáhne” sluníčko.

