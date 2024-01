Vysávání zpravidla nepatří mezi nejoblíbenější práce, a proto byste si ho měli co nejvíce zjednodušit. Jak tedy správně luxovat? Nechte se inspirovat tipy zkušené odbornice!

Pokud někdo něco ví o rychlém a zároveň opravdu účinném uklízení, jsou to právě profesionální uklízečky. Mají nejvíce praktických zkušeností, které vám pomohou i při běžném úklidu domácnosti. Na co se soustředit a co vše udělat, než se pustíte doma do luxování?

Jak rychle a efektivně uklidit celý dům se podívejte na tomto YouTube videu na kanále Eliška Fraňková:

Zdroj: Youtube

Profesionální uklízečka Melissa Marker

Pokud chcete uklízet efektivně a bez zbytečné dřiny, zkuste se nechat inspirovat užitečnými radami a tipy profesionálky. Melissa Marker provozovala svou vlastní úklidovou firmu a své geniální triky sdílí na sociálních sítích Instagram a TikTok a také na YouTube kanálu Clean My Space, kde nashromáždila obrovské množství pravidelných odběratelů a má přes 2 miliony fanoušků.

Jak správně luxovat

Melissa Marker upozorňuje, že než začnete s luxováním domácnosti, nikdy byste neměli zapomenout udělat jednu důležitou věc, díky níž si práci nejen usnadníte, ale výsledek bude navíc dokonalý. Vždy je potřeba začít luxovat s udržovaným a vyčištěným vysavačem. Správná údržba přístroje vám zajistí nejen jeho dlouhodobou životnost, ale i dobrý sací výkon.

close info Profimedia zoom_in Vždy je potřeba začít luxovat s udržovaným a vyčištěným vysavačem.

Péče o filtry

Zkontrolujte vždy filtry, které mají moderní vysavače většinou dva, jeden na vstupu a druhý na výstupu. „Pokud jsou zanesené, snižuje se výkonnost vysavače a může dojít ke zbytečnému poškození motoru,“ vysvětluje Melissa. Díky čistým filtrům se do ovzduší nedostanou nečistoty, které bývají pohromou hlavně pro alergiky.

Pozor na plný sáček

Pokud máte přístroj se sáčkem, před použitím vysavače zkontrolujte jeho obsah. Pokud je plný, je nutné jej vyměnit za nový. U bezsáčkových přístrojů vždy zkontrolujte sběrnou nádobu, případně ji vyprázdněte. Díky tomuto opatření bude přístroj vždy pracovat na plný výkon.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Pokud chcete dosáhnout při luxování dokonalého výsledku, nikdy nevysávejte jen jedním směrem.

Vyhněte se jednosměrnému vysávání

Pokud chcete dosáhnout při luxování dokonalého výsledku, nikdy nevysávejte jen jedním směrem, tedy jen dopředu či dozadu. Tímto způsobem totiž nikdy neodstraníte všechny nečistoty a prach. Průběžně postupujte ve všech směrech.

