Víte, jaké zásady platí při nabíjení elektroniky? Pokud stále pamatujete starší typy mobilů a především baterií, pak máte možná zažité docela nevhodné návyky. Jak nabíjet mobil správně a proč nabíječky vždy vytáhnout ze zástrčky?

Chyby v nabíjení mobilů

Jak je to s baterkami a mobily? Opravdu víte, jak je nabíjet? Vypadá to snadno. Nabíječku strčit do elektřiny, opačný konec do telefonu a počkat, až bude na displeji zářit 100 %. Překvapivě tohle tedy opravdu nechcete. Jak je to s nabíjením mobilů?

Také tento příspěvek z YouTube kanálu ZEK vám osvětlí problematiku nabíjení a nejčastějších chyb, které děláme.

Zdroj: Youtube

Jak správně nabíjet mobilní telefon?

Je to docela jednoduché, ale měli byste vědět toto. Baterie už nejsou, co bývaly. To zní jako stížnost, ale je to fakt a neznamená to nic zlého. První mobily, kde jsme si směle vyměňovali sami baterie za nové, fungovaly docela jinak. U těchto se vyloženě doporučovalo nabíjet je na maximum a v okamžiku, kdy se blíží úplnému vybití.

Dnes je to ovšem docela jinak. Za ideální se pouvažuje sáhnout po nabíječce kdekoli mezi 20 a 80 % a rozhodně nečekat, až se mobil dobije na maximálních 100 %. Některé telefony proto přímo nabízejí možnost zastavit nabíjení na přibližně 85 %.

Bateriím v každém případě nesvědčí přílišné horko i zima. Pokud se vám podaří vystavit telefon silnému žáru a věřte, že letní sluníčko stačí, můžete baterku docela poškodit. Takové poškození se nemusí týkat jen problémů s nabíjením, ale také uvádění špatného údaje o nabití baterie, přehřívání se při nabíjení i nafouknutí baterie a takové extrémní expanze, že může skončit opravdu nehezky.

Nabíjení přes noc nemusí být problematické, co se týče míry nabití. Pokud máte v telefonu možnost regulace například na zmíněných 85 %, kdy se nabíjení zpomalí nebo zcela zastaví. Bohužel ale při několikahodinovém nabíjení přes noc může snadno docházet k nežádoucímu přehřívání baterie, ke kterému může přispívat i obal zadržující teplo.

close info Shutterstock zoom_in V nabíječkách jsou velké rozdíly. Nejde jen o rychlost nabíjení, ale i o kvalitu.

Pozor si dejte i na nabíječku

Určitě jste si mohli všimnout, že při použití různých nabíječek není výsledek vždy stejný. Mobil se ve většině případů nabije, ale trvá mu to déle a někdy se jednoduše chová tak trochu jinak, než je obvyklé.

Opravdu se vám to jen nezdá. Zaměňování nabíječek je možné, ale ne docela dobrý nápad. Baterii může škodit. Originální nabíječky určené ke konkrétnímu typu mobilu jsou rozhodně nejlepší.

A jak je to s nabíječkou, která zůstane v zástrčce, i když je z ní zařízení odpojené? Ani to není dobrý nápad. I když už nabíječka nic nenabíjí, stále spotřebovává malé množství energie.

Máte-li doma děti nebo zvířata, může navíc kabel představovat nebezpečí. Běžně není nebezpečný, nicméně malé děti jsou schopné koncovku kabelu strkat do úst a podobně.

