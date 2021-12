Jak správně otevřít lahev šampaňského. Většina lidí to dělá úplně špatně

Víte, jak správě otevřít láhev šampaňského nebo sektu, abyste nepřišli o drahocenný obsah? Hlavně lahví netřeste a rozhodně schovejte nůž. Správně otevřené šampaňské zůstane v lahvi a ani špunt se neotiskne do stropu. Šampaňské otevřete bezpečně a jednoduše.

Správně otevřít šampaňské či sekt umí správně málokdo

Když zátka sektu nevyletí vysoko nad hlavu, je to trošku škoda, nemyslíte? Jako děti jsme právě létající špunt milovaly a otisk na stropě byl připomínkou silvestrovské oslavy v rodinném kruhu našeho dětství. Nutno uznat, že ani moji rodiče či prarodiče neuměli šampaňské a jeho dětské verze otevřít bez toho, aby špunt nevyletěl jako neřízená střela. A přitom je to tak jednoduché. Šampaňské zvládne otevřít každý a elegantně.

Konec roku je čas, kdy si můžete otevírání sektu natrénovat. Zdroj: Profimedia

Hrdlo šampaňského očistěte od obalů

Na otevření šampaňského potřebujete jen utěrku. Správně byste měli na odstranění obalu korku vytáhnout i nožík, který se používá u vína, ale ten často není potřeba. Nejsvrchnější obal bývá z měkkého staniolu či plastové fólie s dopředu perforovaným místem, kde je třeba obal natrhnout a odstranit. Pod tímto obalem, který jen drží korek a hrdlo čisté, se skrývá košíček z drátku, který drží korkovou zátku. Drátek prsty rozmotejte na straně, kde je delší a vyčnívá. Košíček čili agrafu, pak jednoduše odstraňte. Takto rozbalené šampaňské sestává již jen z lahve, jejího obsahu a korkové či plastové zátky ve tvaru hřibu.

Láhev sektu otvírejte bezpečně a raději s utěrkou. Zdroj: Profimedia

Šampaňské otevřete za pomoci obyčejné utěrky

Připravenou utěrku alespoň jednou složte na půl a přeložte ji přes hrdo a hlavně přes korek. Zátku můžete uvolnit i bez utěrky, ale s ní je to bezpečnější.

Pokud jste praváci, uchopte zátku přehozenou utěrkou do pravé ruky a pevně ji obejměte prsty po jejích krajích. Levou rukou přidržujte láhev ve spodní časti. Ujistěte se, že korkem nemíříte na sebe ani hosty a začněte levou rukou otáčet lahví ze strany na stranu. Špunt se začne po kouscích otáčet a vylézat ven. V okamžiku, kdy bude v půlce, už sám vystřelí, ale bezpečně skončí v utěrce a nejspíš ho i udržíte rukou. A o to právě jde. Špuntem nikoho neohrozíte, šampaňské nevystříkne ven vodopádem bublin a vy si můžete užít každé jeho kapky s rodinou či přáteli.

