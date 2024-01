Kapsle na praní prádla jsou oblíbené hlavně pro snadné a rychlé použití. Abyste však naplno využili jejich potenciál, měli byste vědět, jak je správně používat.

Pokud jste vyznavači nového trendu a používáte na praní kapsle, celou záležitost si značně usnadníte. Tzv. tablety 3 v 1 obsahují dávku pracího gelu, aviváže i odstraňovače skvrn. Nemusíte se tedy zbytečně zdržovat žádným odměřováním a dávkováním. Má to však jeden háček, který byste neměli opominout.

Jak používat gelové kapsle na praní prádla se podívejte v YouTube videu na kanále na Ariel Czech:

Jak tabletu využít

Pokud chcete efektivně zužitkovat sílu prací kapsle, je nutné ji do pračky vložit na správné místo. Jinak se kvalitně vypraného prádla nedočkáte. Tabletu vložte do pračky jako první, a to do dolní zádní části bubnu. Výsledkem bude čisté a jemné prádlo, ze kterého zmizí i ty nejodolnější skvrny. Kdybyste dali kapsli nahoru na prádlo nebo přímo mezi jednotlivé kusy, nemusela by se zcela rozpustit.

Náležité množství

Kromě správného umístění je důležité i použití odpovídajícího počtu kapslí. V každé z nich je optimální dávka na praní 4 až 5 kg prádla. Pro pračky s větší kapacitou bubnu nad 6 kg použijte kapsle dvě.

Vyrobte si domácí tablety

Pokud patříte k vyznavačům přírodních přístupů, můžete si vyrobit domácí prací tablety. Stačí smíchat mýdlové vločky, jedlou a technickou sodu a doplnit pár kapkami boraxu. Směs nechte ztuhnout ve tvořítkách na led. Jsou vhodné pro všechny typy prádla, tedy bílé, barevné i černé.

Pokud patříte k vyznavačům přírodních přístupů, můžete si vyrobit domácí prací tablety.

Další důležité zásady

Pokud chcete při praní dosáhnout co nejlepších výsledků a mít perfektně čisté a voňavé prádlo, měli byste dodržovat další zásady. O které se konkrétně jedná?

Odpovídající program praní

Plně využívejte nabízené programy pračky, a to dle praného materiálu, ale i míry znečištění prádla.

Pozor na tvrdou vodu

Pokud máte doma tvrdou vodu, není od věci využívat dle manuálu doporučovaná změkčovadla. Vysoká tvrdost vody může totiž způsobit nepříjemné zanešení pračky vodním kamenem, a tím ji znehodnotit. Nové typy praček na současném trhu nabízejí i funkci automatického odvápňování.

Těsnění kolem dvířek pračky je místo, kde se usazují nečistoty nejčastěji.

Pravidelná údržba

Pračku pravidelně čistěte od nečistot jako je prach, vlasy a chlupy, které přístroj zbytečně zanášejí. Po každém praní také vytírejte oblasti kolem těsnění v okolí dvířek a neopomínejte ani dávkovač pracího prášku a aviváže.

