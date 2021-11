Jak správně skládat napínací prostěradla. Snadný trik vám ušetří místo

Skládáte poctivě napínací prostěradla, anebo z nich máte ve skříni nepěkné chuchvalce? Napínací prostěradla rozhodně patří k těm kusům bytového textilu, se kterými se vždycky musíme trošku popasovat. Víte, jak napínací prostěradlo pěkně poskládat?

Jaké je vaše napínací prostěradlo? Skládáte jej?

Není to žádná věda, to je jasné. Rozchodně je také na první pohled patrné, že se lépe skládají napínací prostěradla, která jsou z tkaniny, jež drží tvar, než ta z úpletu, která se vytahují. Pokud si nejste jistí, tak z úpletu jsou trička a z tkaniny klasická stará prostěradla. Úpletová prostěradla mají ještě jednu nevýhodu. Bývají hodně tenká, a pokud pustí oko, pak jsou téměř neopravitelná. Máte-li na výběr a cena není příliš rozdílná, kupte raději prostěradlo z pevnější tkaniny. Bude se lépe skládat a případně i spravovat, pokud to bude nutné.

Napínací prostěradla jsou neobyčejně praktická, ale jejich uložení už méně. Zdroj: Profimedia

Napínací prostěradlo poskládáte jednoduše a úhledně

Skládání prostěradel začíná už sušením. Máte-li prostor, sušte prostěradlo pověšené na šňůře v půlce. Práce vám pak půjde lépe od ruky. Je jasné, že aby bylo napínací prostěradlo pěkně složené, musí do sebe hezky zapadnout rohy. Pro potřeby skládání není důležité, jak budete rohy převracet, jen musí pěkně na sebe sedět, aby kraje končící gumičkou upraveně ležely jeden přes druhý a daly se úhledně poskládat.

Pěkně složené napínací prostěradlo lze skvěle uskladnit. Zdroj: Profimedia

Jak se skládá napínací prostěradlo

Napínací prostěradlo lze poskládat i v ruce, ale se správným přeložením začátečníkům rozhodně pomůže velký stůl nebo postel. Usušené prostěradlo položte na stůl složené napůl tak, aby dva dolní rohy pěkně ležely ve dvou horních rozích. Vznikne vám obdélník, který má elastické kraje přeložené směrem dovnitř obdélníku. Měly by hezky ležet na sobě.

Poté složte prostěradlo na třetiny tak, že přehnete horní kraj s rohy směrem do středu a stejně tak i dolní kraj obdélníku. Tím vznikne dlouhá nudle složeného prostěradla, kterou je potřeba jen zabalit opět kraji do středu, aby vznikl úhledný a skladný balíček.

