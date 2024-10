Také tak neradi žehlíte? Pokud budete souhlasit, jistě patříte k většině z těch, kteří se musí starat o prádlo. Celkem jistým pomocníkem může být sušička, pokud ale nebudeme dělat chyby, jež nás mohou stát veškeré výhody, které od zmiňovaného pomocníka čekáme.

Sušička prádla je v současné době již samozřejmým pomocníkem v mnoha domácnostech. Ne všichni jsou ale s jejími službami spokojeni, aniž by si však uvědomovali, že na vině jsou oni sami. Pojďme se proto podívat na nejčastější chyby, kvůli nimž vytahujeme ze sušičky místo voňavého nadýchaného oblečení vlhké a případně i mírně zatuchlé kusy.

O sušení se více dozvíte také v youtubovém videu od Gorenje CR:

Zdroj: Youtube

Jak to funguje?

Nejdůležitější v tomto ohledu je uvědomit si, jak vlastně sušička funguje a co pro svoji práci potřebuje. Prádlo, které vložíme do bubnu, “profukuje” teplým vzduchem, zatímco jej otáčením neustále prohazuje a natřásá.

Z toho je tedy okamžitě zřejmá první podmínka kvalitního sušení – dostatek místa v bubnu, aby se mohlo oblečení bez problémů pohybovat. Jestliže sušičku zaplníme do posledního volného centimetru, pak se vzduch nedostane do středu této téměř kompaktní hmoty a už vůbec nedojde k narovnání oblečení tak, abychom měli s jeho žehlením minimum práce.

Třiďte správně

I když přístroj naplníme jen přiměřeně, stále ještě to nemusí být záruka úspěchu. Další, na čem záleží, je také struktura materiálů, které se suší společně. Dáme-li na jeden cyklus do bubnu lněnou košili společně s hedvábnou halenkou, nemůžeme čekat žádné zázraky. Zatímco hedvábí přesušíme a může dojít až k jeho poničení, hrubý len bude stále vlhký, a to nemluvíme o ručnících či osuškách, které je třeba vždy sušit společně a bez dalšího prádla.

Správné načasování

Zapínáte sušičku na noc, nebo když odcházíte do práce? Pomineme-li možné bezpečnostní riziko, které rozhodně není tak zanedbatelné, jak by se mohlo zdát, nemůžeme čekat žádnou velkou radost z výsledku. Z původně nadýchaného a vcelku narovnaného materiálu budeme po několika hodinách od dosušení vyndávat z bubnu zmuchlané oblečení, jehož žehlení zabere mnohem více času, než kdybychom jej sušili na sušáku.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Pomůže také prádlo vysušit v sušičce, ale měli byste znát správný postup.

Čistit a pečovat

Neopominutelným momentem je také péče o samotnou sušičku. Kdo nečistí její filtr a další prostory, v nichž se usazuje prach a vlákna, která se z oblečení při sušení uvolňují, nebude s prací sušičky nikdy spokojen. Je ale třeba si uvědomit, že to není její vina, ale chyba obsluhy. Některé přístroje na tuto nutnost upozorní samy, většinou si na to ale musíme vzpomenout.

Využívejte moderní funkce

Jak tedy sušit opravdu správně? Záleží na typu přístroje, jaký máte doma, ale představme si, že jde o opravdu moderní výrobek. Ten bude mít zabudované senzory, které správně rozpoznají ideální okamžik, kdy je prádlo suché, ale ještě není materiál přetěžován zbytečným zahříváním a mechanickým poškozováním. Zapínejte u sušičky tuto funkci a ušetříte si mnoho starostí.

Parní program je velká výhoda

Máte-li dokonce sušičku s parním programem, pak jste se stali vítězi, kteří mohou na žehličku téměř úplně zapomenout. Byla by škoda takovou možnost ponechat bez využití. Navíc jsou dnes na trhu k dostání speciální přípravky, které napomohou ke kvalitnímu a šetrnému sušení a navíc prádlu dodají úžasnou vůni. Podívejte se po nich, vyplatí se to.

Pozor na vlnu

I když už dnes má se sušičkou svoje zkušenosti mnoho lidí, pro ty, kteří o jejím pořízení stále ještě uvažují, se hodí malé upozornění: rozhodně nesušte vlněné svetry a další podobné materiály, které se mohou snadno srazit. Mohli byste místo krásného oblečení vytáhnout šatečky na panenku. A to určitě nikdo nechce. Za běžných okolností a při dodržení několika nastíněných základních pravidel je sušička vynikajícím pomocníkem do domácnosti. Zvlášť pro ty z nás, kteří opravdu neradi žehlí.

