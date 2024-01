Chcete uklízet podlahu efektivně a bez úporné námahy? Použijte osvědčené tipy, které vám odhalí, jak správně vytírat.

Vytírání podlahy patří k pravidelným činnostem každé hospodyně, pokud tedy nevyužíváte úklidovou službu. Vždy je dobré vědět, jak si s touto činností poradit, aby pro vás nebyla nepříjemnou záležitostí, která trvá hodiny a ve výsledku není zcela důkladná. Jak tedy uklidit podlahu co nejsnáze a s dokonalým výsledkem?

Vytírat samoždímacím mopem nebo mopem s návlekem? Podívejte se na YouTube video na kanálu Lukáš úklidová firma:

Zdroj: Youtube

Používejte rohožku

Pokud se u vás doma chodí do verandy nebo zádveří v botách, přinášíte domů mnoho nečistot a také nežádoucích bakterií. Během zimy je tato situace často kritická. Proto není od věci mít před venkovními dveřmi rohožku, o níž boty zbavíte těch největších nečistot. Rohožku pravidelně vyklepávejte a čistěte.

close info Profimedia zoom_in Podlahu vytírejte vždy pravidelně, a to dle požadavků vaší domácnosti.

Vytírejte vždy až po úklidu

Pokud chcete mít podlahu co nejdéle čistou, nikdy se nepouštějte do vytírání před běžným úklidem domácnosti. Jestliže máte více připravených položek, které chcete doma udělat, vytírání nechte vždy až na konec. Kdybyste tento postup nedodrželi, akorát byste si přidělali práci, protože by byla podlaha opět znovu zanesená nečistotami.

Před vytíráním vysajte

Než začnete s vytíráním, všechny podlahy řádně zbavte smetí, a to nejlépe luxem. Je to nejefektivnější. Důkladně se totiž zbavíte veškerých drobků, případných chlupů a vlasů a dalších nečistot. Čím méně špíny na podlaze bude, vytírání bude jednodušší, a hlavně i rychlejší.

Adekvátní čisticí prostředek

Na vytírání používejte vždy vhodný prostředek. Nikdy nevytírejte pomocí prvního saponátu, který vám doma padne do ruky. Každý povrch totiž vyžaduje jinou péči. Proto vždy čisticí prostředek přizpůsobte materiálu podlahy.

close info Shutterstock.com zoom_in Na vytírání používejte vždy vhodný prostředek.

Používáte mop? Zvažte okolnosti!

Přestože je na první pohled vytírání mopem rychlé, snadné a pohodlné, výsledek neodpovídá naprosté kvalitě. Mop totiž špínu spíš jen zředí a zanese ji do oblastí spár a spojů. Pokud mop využíváte, zkuste to se dvěma kyblíky. Jeden bude na čistou a druhý na špinavou vodu. Zabráníte tak roztírání nečistot. Povrch vždy také stírejte systematicky, podlaha bude ve výsledku ve všech místech mnohem čistší.

Tip na závěr

Podlahu vytírejte vždy pravidelně, a to dle požadavků vaší domácnosti. Zanedbaná podlaha totiž vyžaduje i mnohem větší úsilí a energii, kterou byste mohli vynaložit jinak a mnohem příjemněji.

Zdroje: www.svetcisteni.cz, www.uklidjicin.cz, www.aazdravi.cz