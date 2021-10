Jak správně zalévat pokojovky, aby netrpěly. Většina lidí to dělá špatně!

Pokojovky jsou krásné rostliny, které jsme si přinesli domů nejen na ozdobu, ale hlavně proto, že venku by nepřežily. Jak správně zalévat pokojovky? Není to jednoduché, vždyť je každá jiná a všechny pochází z různých klimatických podmínek. Na to, jak správně zalévat pokojovky, je ale jeden dobrý trik.

Správné podmínky pro pokojovky

Pokojovky jsou exotické rostliny, které musíme pěstovat v domácnosti, protože by pobyt venku v našich zimních podmínkách z různých důvodů nezvládly. Jsou to rostliny, které vyžadují konkrétní prostředí a kombinace požadavků na růst je velmi pestrá. Světlo, zálivka, kvalita půdy, živiny, ale také vzdušná vlhkost, to vše hraje roli při správném pěstování každé pokojovky.

Nezapomeňte, že i další faktory ovlivňují jejich životní podmínky. Každý jinak větráme, vytápíme naše domovy na jinou teplotu i naše návyky, jak zaléváme rostliny, jsou jiné. Není divu, že co roste za okny kamarádce jako bujná džungle, u nás doma může strádat. Ve hře je příliš mnoho proměnných.

Pokojovky pocházejí z různých koutů světa. Zdroj: CLICKMANIS / Shutterstock.com

Poskytněte pokojovkám správné podmínky

Dejte rostlinám už od začátku půdu i světelné podmínky, které potřebují. Máte kaktus? Kupte mu speciální porézní zeminu pro sukulenty. Vhodný substrát si zaslouží i orchideje a většině ostatních rostlin postačí kvalitní zemina pro pokojové rostliny. I toto souvisí se zaléváním. Různé substráty zadržují vodu různě, slunná či stinná stanoviště napomáhají vysoušení nebo naopak zadržování vlhkosti.

Správná zálivka pokojovek je trošku oříšek

Uvědomme si, že rostliny pěstované doma nejčastěji hynou právě kvůli zálivce. Ale ne proto, že by jí neměly dostatek! Naopak. Většinou rostliny spíše permanentně přeléváme. Nebojte se, je to podobné jako u vaření či jiné zaběhnuté činnosti. Postupem času si na rytmus a potřebnou dobu zalévání zvyknete. Rozhodně nenechávejte rostliny stát ve vodě. Takové přemokření zvládnou jen výjimečně některé druhy. Obecně to pokojovkám nesvědčí a rychle jim zahnívají kořeny. Bohužel se v takovém stavu už většinou nedá odvrátit uhynutí rostliny.

Strádající pokojovky mohou mít celou řadu příčin. Ale nejčastější problém je přemíra zálivky. Zdroj: Switlana Sonyashna / Shutterstock.com

Jak zalévat pokojovky, aby netrpěly?

Pokojové rostliny můžeme jednoduše rozdělit na suché a mokré. Sukulenty, různé palmy, aloe, juky, dracény a dračinky zvládají období sucha dobře a klidně jim postačí zálivka jen dvakrát za měsíc. Taková minimální zálivka jim svědčí a častějším zaléváním jim nepřilepšíte. Ostatní "mokré" rostliny nevyžadují stálé vlhko, pro naše účely to znamená, že zálivka je potřeba častější, ale i u těchto rostlin by měla voda odtéci a nezadržovat se v květináči nebo podmisce. Barevná či designová krytka na květináč také nemá sloužit jako zásobník na vodu.

Jak jednoduše zalévat, abyste dostáli potřeb každé pokojovky?

Zahradníci doporučují zalévání do misky nebo krytky. Rostlina a substrát během dvaceti minut natáhnou maximum vláhy a zbytek, který zůstal v misce či krytce, by se měl odstranit. Stejný způsob můžete aplikovat jinak, pokud postavíte rostliny do vany s vodou na dně. Můžete je i jemně osprchovat, ale jde hlavně o to, aby natáhly vodu samy a vy je pak přemístíte zpět do bytu na misku. Tímto způsobem navíc nepodporujete vyplavování živin ze substrátu a i to je pro dobrý růst pokojovek důležité.

Pokojová džungle je trendy, ale vyžaduje trpělivost a péči. Zdroj: Photographee.eu / shutterstock.com

Zdroje: https://gardeningsoul.com, https://www.gardeningknowhow.com