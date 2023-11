Je to zas nějaká hloupost nebo na tom něco může být? Zdá se, že osvěžovač toalety skutečně zavěšujeme do záchodové mísy špatně. Jde to udělat rozhodně lépe! Nebo alespoň jinak.

Dva způsoby zavěšení osvěžovače záchodové mísy

Co všechno asi tak můžeme dělat špatně. Všechno? Určitě něco! Někdy jsou vychytávky, které hýbou internetem, směšné. Jindy je třeba uznat, že tak či onak to vůbec není špatný nápad. Podobně je to i v tomto případě. Osvěžovač do záchodu můžete umístit do mísy jinak a docela elegantním způsobem.

Zdá se, že oba způsoby jsou rozhodně možné. Ale přece jen osvěžovač, ze kterého nečouhají žádné kousky plastového pásku a záchodové prkénko pěkně dosedající na místu, mohou být dostatečně dobrým důvodem, proč vkládat plastový pásek do lemu mísy a nikoli přes ni.

Podívejte se, jak to má vypadat. Názorně vám to ukáže autor videa z YouTube kanálu

simple & fast.

Zdroj: Youtube

Nemáte špatně i toaletní papír?

Rozhodně to není jediný detail, který možná děláte špatně. O umístění toaletního papíru se vedou téměř boje a existují zastánci obou znepřátelených armád, jež prosazují pověšení toaletního papíru volným koncem do prostoru nebo ke zdi.

Tímto zásadním problémem se zabývala také University of Colorado ve Spojených státech, která testovala toaletní papír ze šesti pánských a šesti dámských veřejných toalet. Výsledkem studie je zjištění, že při volném konci směřujícím ke stěně, dochází častěji ke kontaminaci toaletního papíru špinavýma rukama. Pokud tedy chcete mít domácnost jako ze škatulky a vyladěnou podle nejnovějších vědeckých studií, pak otočte rolku vždy volným koncem do prostoru.

close info Shutterstock zoom_in Přiklopené víko a toaletní papír volným koncem do prostoru. Tak to má být!

Umíte správně splachovat?

Děláme ještě něco špatně? Jistě. Spíš se ptejme, co neděláme. Například jen málokdo při splachování položí víko dolů na záchodové sedátko. Nyní není řeč o tom, zda zvedat a pokládat samotné sedátko, což bývá obvykle spor mezi ženami a muži v jedné domácnosti. Jde o přiklopení nejen sedátka, ale i víka. Proč to dělat, vás asi hned trkne.

Během splachování se do vzduchu dostávají mikroskopické částečky, které mohou obsahovat i choroboplodné zárodky, respektive bakterie. Podobně jako u zavěšení toaletního papíru, také tímto způsobem si často kontaminujme vlastní prostředí, aniž by to bylo nutné.

Ruce si samozřejmě myjeme, nicméně i do vzduchu se dostávají drobné kapénky, které v takovém případě vdechujeme. Neboť v podobě aerosolu nedopadají okamžitě na okolní povrchy, ale drží se ve vzduchu i několik minut.

Zdroje: metro.co.uk, inc.com