Sterilizace sklenic je zásadním krokem při přípravě domácích nakládaných pochoutek. Správně sterilizované sklenice jsou totiž nezbytné k dlouhodobé konzervaci zeleniny a ovoce, aniž by došlo ke vzniku plísní či jiných nežádoucích mikroorganismů. Vyzkoušejte je letos sterilizovat v troubě!

Bakterie, plísně a kvasinky mohou způsobit zkvašení nebo zkažení vašich zavařenin. Pokud jsou ale sklenice zcela sterilní, riziko kontaminace se výrazně sníží. Z tohoto důvodu je důležité věnovat trochu svého času pečlivé přípravě sklenic ještě před plněním.

Sterilizace není nijak náročná a trouba vám umožní sterilizovat větší množství sklenic najednou, což je ideální, pokud plánujete zavařovat ve velkém. Jak na to?

Příprava sklenic před sterilizací

Předtím, než sklenice vložíte do trouby, je důležité je důkladně umýt. S trochou saponátu a teplé vody proto důkladně očistěte jak sklenice, tak i víčka. Vše poté opláchněte v horké vodě a nechte okapat na čisté utěrce. Pokud jsou sklenice silně znečištěné, je vhodné je ještě vypláchnout teplým octem.

Odstranění zbytků lepidla

Pokud potřebujete odstranit zbytky lepidla po odlepení etikety ze sklenice, existuje účinná metoda, která vám s tím snadno a rychle pomůže! Nakapejte na tamponek trochu odlakovače na nehty a sklenici s ním očistěte. Poté už jen navlhčenou houbičkou jemně setřete zbytky lepidla. Uvidíte, že po lepidle nezůstane ani šmouha!

Správné předehřátí trouby

Nejdříve je vhodné troubu nechat předehřát, abyste pak do ní mohli hned dát připravené sklenice. Nastavte ji proto na teplotu 100 °C. Tato teplota je ideální pro zajištění spolehlivé sterilizace bez rizika poškození sklenic. Mezitím nalijte do plechu trochu vody, do které pak naskládejte sklenice i s víčky, jež by měla být zcela ponořená.

Rychlá sterilizace v troubě

Do předehřáté trouby vložte plech se sklenicemi, přičemž ho tam nechte 10 -15 minut. Po uplynutí doby sterilizace troubu vypněte, otevřete a sklenice opatrně vyndejte. Můžete je hned začít plnit připravenou zavařeninou nebo nakládanou zeleninou. Nezapomeňte však, že byste měli mít čisté ruce a sklenic se už dotýkat jen minimálně.

Nepoškozené těsnění víček

Při zavařování je důležité dbát také na to, aby víčka na sklenicích správně těsnila. Špatně těsnící víčko může způsobit, že do sklenice pronikne vzduch, který vede k růstu bakterií a plísní, jež mohou celou domácí pochoutku zkazit.

Před každým použitím je proto zásadní víčka pečlivě zkontrolovat a ujistit se, zda nejsou nijak poškozená, ohnutá či jinak zdeformovaná. Těsnění by zkrátka mělo být neporušené a pružné.

