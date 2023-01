Většina Čechů řeže fikus špatně nebo vůbec. Je to chyba. Toto je správný postup

Fikus je považován za nenáročnou rostlinu, proto ji má doma většina z nás. Problém je ale v tom, že i tu trochu péče o něj zanedbáváme a fikus tak kvůli naší lenosti trpí. Pojďme se podívat na to, jak fikus správně ořezávat.

Nejčastěji se setkáváme s drobnolistým fikusem, kterému se také říká fikus benjamín a je často pěstován jako pokojová bonsai. Může být zelený, ale i barevný. Každopádně jde o nenáročnou rostlinku, kterou zvládne vypěstovat i začátečník.

Tento fikus miluje světlo, najděte mu tedy světlé místo, ale pozor, nesmí na něj doléhat přímé sluneční paprsky. Barevné listy potřebují více světla, než celozelená verze. Tento fikus může dosáhnout výšky až dva metry. Potřebuje mírné vlhko, žádný průvan a teploty vyšší než deset stupňů.

Výběr správného místa je pro fikus a jeho zdravý růst nadmíru důležitý. Zdroj: shutterstock.com

Fikus zalévejte odstátou vodou pokojové teploty

Fikus benjamin by se měl zalévat odstátou vodou pokojové teploty a od března do srpna by se měl každý týden přihnojovat. Čím je větší teplo, tím více vody fikus potřebuje. Rostlina se rozmnožuje v létě řízkováním, přičemž z jedné rostlinky můžete získat několik řízků.

Fikus se přesazuje jen zřídka a pouze pokud je to nutné. Staré fikusy nepřesazujeme, odstraníme pouze vrchní část půdy kolem rostliny a nahradíme ji zeminou čerstvou. Ideální jsou dva díly listovky, jeden díl rašeliny a jeden díl prohnojené zeminy. Rostlinu lze tvarovat správným řezem, docílíte jím zhuštění koruny.

Fíkusy zalévejte po proschnutí zeminy. V misce nechte vodu maximálně hodinu, to fíkusu stačí na dostatečné zvláčnění, pak ji vylijte. Zdroj: Profimedia

Řezem fikusu pomůžete ke správnému tvaru a hustotě

Na video, jak vytvarovat fikus do tvaru stromku, se podívejte zde:

Řez neublíží žádnému fikusu a nejlépe ho snáší právě ten drobnolistý. Pokud je rostlina v dobré kondici, obrazí brzy znovu, i když jí oříznete většinu listů. Řez provádíme tak, že si odpočítáme shora tři listy a mezi kolínky na kmenu řízneme. Stačí nám obyčejné zahradnické nůžky, sklenice s vodou, substrát a malý květináček.

Fikus si můžete snadno namnožit řízky. Zdroj: Shutterstock

Chceme-li rostlinu namnožit z vrcholového řízku, ponořte jej na dvě hodiny do sklenice s vlažnou vodou, ve které není chlór. Následně ponoříme místo řezu do stimulátoru růstu, otřepeme a vysadíme do květináče se substrátem nebo vlhkým pískem.

Myslete na to, že fikus roní v místě řezu lepkavé mléko, proto je nutné řez provádět v rukavicích. U někoho by totiž mléko mohlo vyvolat i alergickou reakci.

