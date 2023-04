Zavařovačky nevyhazujte. Takhle půjdou nálepky hned dolů a bez zbytku lepidla

Etikety od výrobců drží na lahvích a skleněných zavařovačkách jako přikované. My vám ale poradíme, jak se jich můžete lehce zbavit, aniž byste si ničili ruce. Jak sundat nálepky ze sklenic?

Papírové etikety od výrobců dokážou v lecčems ovlivnit váš nákup. Kromě toho, že zjistíte, co je přesně obsahem lahve či sklenice, etikety vás obeznámí i s jeho složením, váhou i dobou trvanlivosti. Bohužel jejich služba končí ve chvíli, kdy spotřebujete obsah sklenice a chcete nádobu vymýt a uložit k dalšímu použití. A právě v takovém případě je pak „papírová ozdoba“ navíc. Co s tím?

Odstranění nálepek ze sklenic můžete sledovat krok za krokem v totmo videu:

Nádoby na zavařování i na okrasu

„Zavařovačky zásadně nevyhazuju. Používám je na uskladnění a převoz jídla třeba na chalupu. Samozřejmě se hodí i v době zavařování, kdy pak do nich mohu dát vlastní džem, kompot nebo nakládané okurky,“ říká paní Jindřiška z Dobříše u Prahy. Dodává, že její dcera zase používá užitkové sklo jako klasický zásobník na suché potraviny jako jsou těstoviny, mouka, cukr, krupice. Proč ne? Vždyť je to vlastně skvělý nápad. Pokud se někomu podaří sehnat stejné typy sklenic většího obsahu, není do kuchyně nic lepšího. Zásobníky jsou průhledné, jasně tedy prozradí obsah a to vše navíc skoro zadarmo.

V horké vodě všechno pustí

Majitele užitkového skla ale trápí etikety od výrobců. Obvykle jdou velmi špatně dolů. Jak se jich můžete zbavit? Zkuste tento postup: Namočte sklenice horké vody a nechte je tam 5 – 10 minut odmočit. Většina „papírových kabátků“ se okamžitě pustí. Pak už stačí pouze vytřít sklenice dosucha a je hotovo!

Ve vodě se obvykle pustí všechny etikety. Zdroj: Profimedia

Zbytky lepidla odstraní olej

Někdy se ale stává, že papír se sice pustí, ale na skle zůstane matná vrstva lepidla. Co s tím? Pokud to nejde odstranit drátěnkou, saponátem nebo lihem, vyzkoušejte obyčejný olej! Nakapejte trochu oleje na utěrku a vydrhněte ještě teplé lahve, které jste před chvílí vyndali z horké vody. Pokud je sklo už studené, dejte ho znovu zahřát a vysušte. Jedině tak bude celá akce úspěšná. Vydrhnutou láhev poté otřete a použijte, jak potřebujete.

Olejem odstraníte ze zavařovacích sklenic zbytky lepidla. Zdroj: Profimedia

Spolehněte se na jedlou sodu

Dobrým odstraňovačem etiket je i jedlá soda. Ta dokáže odstranit samolepky nejen ze skla, ale i jiných povrchů. Jak na to: Smíchejte jedlou sodu se stolním olejem tak, aby se vytvořila kompaktní pasta. Naneste ji na místo s etiketou a nechte působit přes noc. Ráno pak papírovou vrstvu sloupněte nebo seškrábněte škrabkou. Popřípadě můžete použít i hrubou stranu houbičky.

Jedlá soda dobře funguje na čištění sklenic. Zdroj: Profimedia

Vsaďte na fén

Fén je ideálním prostředkem na odstranění zbytků lepidla, které zůstalo na povrchu lahve. Jeho teplo vrstvu zahřeje a vy ji pak snadněji odstraníte prstem nebo škrabkou. Fén je také skvělým pomocníkem na odlepování cenovek!

