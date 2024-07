Není nad český česnek! Myslíte si to také, a proto si každoročně děláte zásoby? Nezapomeňte, že česnek je třeba sušit. Když bude stále dobře větrat, vydrží vám i do příštího roku. Jak sušit česnek?

Česnek do každé domácnosti!

Česnek je bezesporu velmi významnou potravinou, a to nejen pro svou brilantní štiplavou chuť a vůni. Je to potravina, která se rozšířila do celého světa a zároveň plodina velmi zdravá a prospěšná.

Existuje tedy mnoho důvodů, proč se lidé věnují pěstování této cibuloviny a zároveň proč se také snaží uchovat ji v dobré kvalitě po co nejdelší možnou dobu.

Skladování česneku vám přiblíží jen v pár slovech také tento příspěvek z YouTube kanálu Česká potravina CZ.

Zdroj: Youtube

Co s česnekem po sklizni?

Sklízení česneku je kapitola sama o sobě. Podle toho, zda jde o paličáky nebo nepaličáky, je třeba vyčkat doby, kdy se začnou narovnávat květní stonky nebo žloutnout listy. Pěstitelé si samozřejmě vybírají den sklizně podle počasí, pokud je to ale možné.

Sklízet za deště nebo v době, kdy je hlína blátivá, může být velký problém, a to nejen pro náročnost sklizně, ale také hrozící napadení plísněmi a zahnívání.

Po sklizni je třeba nechat česnek dobře vysušit. Nákupčímu v obchodě se může zdát, že na česneku není co sušit a stroužky jsou uložené v přirozeně suchém slupkovém balu, ale není to tak. Na čerstvém česneku jsou právě slupky ještě vybarvené, plné zbytků šťáv a silic. Aby se dalo s česnekem dobře manipulovat, snadno jej loupat, ale také dlouze skladovat, je nutné dobré vysušení celých palic v celku.

K dobrému vysušení je nutné dobré větrání a přístup čerstvého suchého vzduchu. Česnek může být zavěšený ve snopech nebo rozložený na suchém povrchu. Důležité je, aby schnul a neplesnivěl, což má právě zajistit cirkulace vzduchu v místnosti či budově. Česnek se obvykle nesuší na slunci, jelikož tím ztrácí na kvalitě.

Paličáky s tvrdými stopkami uprostřed palice lze svázat do „kytice“ a vložit do vázy nebo džbánu. V tomto aranžmá se česnekové palice nezapaří, větrají a směle vydrží až do následujícího roku, pokud je nespotřebujete.

U nepaličáku se vyvazují do dlouhých copů suchých listů a zavěšují na hák v kuchyni nebo jinde v domácnosti, kde se to hodí.

Má se za to, že ideální podmínky jsou především suché, nižší teplota okolo 10 až 15 °C je také vhodná, ale prostředí s nízkou vzdušnou vlhkostí je mnohem důležitější.

Když už to vypadá bledě, vysušte ho nebo zmrazte!

Pokud vám počasí nebo skladování nevychází, jak byste chtěli, můžete část česneku zpracovat. Vyloupané stroužky česneku vydrží v uzavřené krabičce v lednici několik týdnů. Česnek můžete ale také utřít se solí, která jej zakonzervuje. Připravit dopředu můžete i česneková pesta nebo česnek v oleji.

Další možností je vyloupaný česnek rozsekat najemno v mixéru a naplnit jím tvořítko na led. V okamžiku, kdy kostky dobře promrznou, je vyklepněte do igelitového uzavíratelného sáčku a nechte v mrazáku. Tyto kostky je pak snadnější používat, než když byste měli velkou hrudku zmrzlého česneku.

Vyloupané stroužky rozkrojené napůl můžete také sušit. Protože to trvá poměrně dlouho, hodí se využít domácí elektrickou sušírnu. Sušte spíš pomalu a dlouho při teplotě okolo 50 °C. Po dokonalém vysušení česnek podrťte na prášek.

Zdroje: nkz.cz, growagoodlife.com