Chytré triky, jak dokonale usušit houby i bez sušičky: Znáte fígl s nití?

Nosíte z lesa plné košíky hub a už nevíte, jak je zpracovat? Nasušte si je a udělejte si voňavou zásobu na zimu. Připomeneme i metodu našich babiček a dozvíte se, jak se houby dají sušit na obyčejné niti.

Nejstarším a stále nejoblíbenějším způsobem, jak nasbíraným houbám prodloužit životnost, je sušení. Houby v tomto stavu při správném skladování vydrží i několik let. Vlastně jde o ideální způsob konzervace, který zachová nejen jejich vůni, ale i nezaměnitelnou a výraznou chuť. V případě, že nevlastníte sušičku, máte na výběr hned z několika možností.

Které houby jsou vhodné k sušení

Velkou předností je, že k sušení jsou vhodné téměř všechny druhy hub. Nejlepší jsou hlavně hříbky, kozáky, křemenáče, ryzce i bedly. Vyhněte se liškám, které by zbytečně sušením ztvrdly a zhořkly, a také pýchavkám i růžovkám.

Využijte fígl našich babiček a použijte nit. Jedná se o ověřenou a velice jednoduchou metodu, ke které budete potřebovat pouze jehlu a dlouhou nit.

Připravte houby k sušení

Jakmile se vrátíte z lesa, měli byste houby vyndat z košíku, volně je rozložit a co nejdříve je zpracovat. Odstraňte všechny červivé kusy, aby nedošlo k napadení zdravých kousků. Pomocí nožíku zbavte houby veškerých nečistot a klobouček můžete očistit čistým ubrouskem. Na špatně dostupná místa lze použít měkký štěteček. Vyřaďte veškeré mokré kusy a na sušení si dejte stranou jen houby, které jsou absolutně zdravé a čerstvé. V žádném případě houby před sušením neomývejte vodou. Následně je pokrájejte ostrým nožem na plátky silné 3 až 4 mm.

Využijte fígl našich babiček a použijte nit

Jedná se o ověřenou a velice jednoduchou metodu, ke které budete potřebovat pouze jehlu a dlouhou nit. Každý plátek navlečte na nitku, stejně jako při navlékání korálků. Mezi jednotlivými plátky udělejte vždy uzlík, houby se díky tomu nebudou posouvat. Bude mezi nimi volně proudit potřebný vzduch a usuší se rychle a kvalitně. Do této činnosti můžete zapojit i děti, pro které je to docela fajn zábava. Pak už jen hoby na niti zavěste na místo, kde je nebude ohrožovat zbytečná a nebezpečná vlhkost.

Plátky rozložte na adekvátní podklad

Pokrájené houby můžete také rovnoměrně rozložit na síto, mřížku nebo rošt na sušení. Vždy je pokládejte v jedné vrstvě, aby se k nim mohl dostat vzduch ze všech stran a zbytečně se vám k sobě neslepily. Nemáte žádnou z těchto vychytávek? Použijte běžný plech na pečení, který vyložte nejlépe pečicím papírem. Nikdy nepoužívejte noviny! Přestože skvěle sají vlhkost, mohla by se do hub nasát tiskařská barva. Houby je možné rozložit i na papírový karton nebo čistý papír, který si vyskládáte do harmoniky, aby se houbové plátky k papíru nepřilepily. Houby nechte sušit v dobře větrané místnosti nebo venku, ale nikdy ne na přímém slunci, protože by se zapařily.

Pokrájené houby rovnoměrně rozložte na síto, mřížku nebo rošt na sušení. Vždy je pokládejte v jedné vrstvě. Zdroj: profimedia.cz

Sušit můžete i v kuchyňské troubě

Stačí, když kousky hub rozmístíte na plech s pečicím papírem jako v předešlém případě a sušte zhruba 4 až 5 hodin. Troubu nastavte nejprve na 45 °C a ke konci sušení ji zvyšte maximálně na 75 °C. V případě, že jste vlastníky horkovzdušné trouby, využijte ji společně s větrákem.

