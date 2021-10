Hnijí vám nasbírané ořechy? Přehled způsobů, jak je správně sušit

Zdroj: 5 second Studio / Shutterstock

Čeho se vyvarovat při sušení ořechů, tak aby vám nehnily a neplesnivěly? Nechte si poradit od ostřílených majitelů ořešáků. Sušení ořechů není nic složitého. Můžete si vybrat ze tří způsobů, jak ořechy sušit, ale všechny něco stojí. Minimálně čas. Víte, jak sušit ořechy?

Sušení ořechů začíná sběrem

Kvalitní sušení ořechů začíná už jejich sběrem a rozložením. Ořechy je nejlepší sbírat za slunného a suchého počasí. Vždycky to není možné, ale rozhodně se vyplatí počkat si. Mokré plody jsou náchylnější k plesnivění a zahnívání.

Pro sběr ořechů je ideální slunné a suché počasí. Zdroj: Marian Fil / Shutterstock.com

Jak sušit ořechy při pokojové teplotě

Ořechy je potřeba ukládat jen do jedné vrstvy, nikdy ne přes sebe, aby jim v prosychání nic nebránilo. Pokud je necháte schnout jen tak v místnosti, pak je dobré vybrat takový prostor, kde se nemění často teplota vzduchu, aby nedocházelo k zapaření. I to je častým důvodem, proč začnou ořechy plesnivět. Ideální teplota je ta pokojová, maximálně do 25 °C.

Podle stavu nasbíraných plodů a vzdušné vlhkosti budou ořechy v místnosti schnout měsíc až měsíc a půl.

Ořechy můžete sušit v místnosti se stálou pokojovou teplotou. Zdroj: Melica/Shutterstock.com

Sušení ořechů v sušičce

Ačkoli je sušička často vítaným pomocníkem a ovoce i houby suší skutečně bezvadně bez jakýchkoli komplikací, u ořechů je tomu docela jinak. I ořechy lze sušit v sušičce. Maximální teplota sušení by však neměla přesáhnout zmíněných pětadvacet stupňů a doba sušení by neměla být delší než šest hodin. Bohužel za tuto dobu není ořech vysušený, a proto je potřeba sušení opakovat, ale znova až následující den. Pokud nejsou ořechy v sušičce, pak by měly větrat v místnosti. Tímto způsobem, kdy střídáme intervaly šestihodinového sušení v sušičce a větrání v místnosti, usušíme ořechy za jeden měsíc. V porovnání se sušením v místnosti tedy nejde o úsporu času ani práce.

Sušení vyloupaných ořechů

Pokud byste se rozhodli investovat čas a námahu do pracného čištění ořechů před vysušením i to je možná alternativa. Zatímco loupání ořechů je náročné, jejich sušení se vyloupáním značně urychlí. Za velmi krátkou dobu můžete vyloupané ořechy vysušit v troubě nebo sušičce.

Louskání nevysušených ořechů jen mnohem náročnější, ale následné sušení jader je rychlé. Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com

Usušené ořechy správě skladujte

Usušené celé ořechy skladujte tak, aby se nezapařily, tedy na suchém místě v domě. Ideální jsou pro ně textilní saky, které lze zavěsit nebo i jinak uskladnit, avšak nikdy je neskladujte na zemi. Jádra ořechů vždy uchovávejte v uzavíratelné nádobě v suchu a chladu.

