Na podzim prádlo schne dlouho a někdy zapáchá. Díky tomuto triku už nebude

Chcete vědět, jak sušit prádlo za chladného počasí v interiéru? A jak se vyvarovat nepříjemné vlhkosti a zápachu? Máme pro vás pár jednoduchých tipů!

Přestože je stále poměrně teplý podzim, nastalo už sychravé počasí, které bohužel sušení vypraného prádla neurychlí. V tomto období to není tak jednoduché, jak to bývá během jara a celého letního období, kdy sušení uspíší teplý vánek a horké paprsky slunce jednotlivé kousky prádla i provoní.

Hrozí zvýšená vlhkost

Sušení prádla v zimě může být obtížné, obzvlášť pokud žijete v malém bytě. Ve skutečnosti nejde o zcela ideální řešení, protože se v bytě zvýší vlhkost až o 30 %. Vzniká tak optimální prostor pro tvorbu plísní a množení bakterií. Co všechno byste měli vědět, aby prádlo dostatečně vyschlo, nebylo nikdy zatuchlé a aby byt zůstal bez úhony? Zkuste dodržovat pár pravidel a vychytávek.

Inspirovat se můžete ve videu:

Nepodceňte výběr sušáku

Přizpůsobte svému bytu už samotný výběr sušáku. Měl by odpovídat velikosti interiéru a také množství vypraného prádla. Pokud opravdu bojujete s místem, můžete si pořídit flexibilní stojací sušák, který má několik úrovní do výšky.

Klasický sušák se hodí i na velké kusy prádla, zabere však hodně prostoru. Zdroj: shutterstock.com

V případě, že máte více prostoru, je vhodný klasický roztahovací sušák, na nějž se vám vejdou i velké kusy prádla jako například povlečení. Často bývá doplněn i o samostatné sušáky na drobné prádlo. Dbejte i na zvolený materiál, ideální je vždy ocel, který je odolnější a stabilnější než třeba plast.

Sušení se odvíjí od správného vyprání

Nikdy pračku nepřecpávejte a myslete vždy dopředu, kolik prádla vyperete vzhledem k možnostem volného prostoru k sušení. Vyprané textilie vždy dostatečně vyždímejte, držte se však doporučením na štítku každého kousku, aby nedošlo ke zbytečnému poškození. Prádlo by se nemělo při sušení nikdy překrývat, zbytečně by bylo zatuchlé, a ne příliš voňavé. Kolem každého kousku by měl dostatečně proudit vzduch.

Trik s prostěradlem

Máme pro vás jednoduchou malou fintu, která vám pomůže usušit prádlo rychleji. Stačí, když postavíte sušák s prádlem do těsné blízkosti radiátoru. Jakmile budete mít všechno vyprané oblečení pečlivě pověšené, rozložte přes horní část sušáku větší rovný kus prádla, které napnete až za otopné těleso. Vytvoří se pod ním kapsa horkého vzduchu a díky tomu bude celý obsah sušáku suchý za pár hodin.

Pravidelně větrejte nebo zkuste odvlhčovač

Abyste zamezili vzniku plísní a zároveň urychlili proces sušení, nezapomeňte vždy pravidelně větrat, abyste zajistili v bytě správnou cirkulaci vzduchu. Nebo můžete využít domácího pomocníka a tím je klasický odvlhčovač vzduchu, který dnes seženete v každé drogerii.

Babičky dávaly prádlo na mráz

Víte, proč během zimy nechávaly naše babičky schnout prádlo i za mrazivých dní venku? Chtěly si usnadnit práci, přestože vám to možná přijde zvláštní. Ovšem tato metoda dokonale funguje. Při sušení prádla totiž nezáleží ani tolik na teplotě vzduchu, jako hlavně na jeho vlhkosti.

Prádlo venku uschne, i když mrzne. Zdroj: Shutterstock

Pokud tedy necháte prádlo po vyprání venku trochu namrznout, uschne vám pak daleko rychleji, a navíc bude krásně svěží. Nejlepší je sušit prádlo venku hned po ránu nebo dopoledne, protože s přicházejícím večerem, se vlhkost vzduchu zvyšuje. Oblečení sušené v mrazech je sice ztuhlé a studené, ale když ho přinesete domů, bude se vám snadněji žehlit. Výhodou sušení v mrazu je také dokonalá likvidace všech bakterií, virů a škodlivých organismů, což ocení všichni alergici.

Zdroj: www.tn.nova.cz, www.tojesenzace.cz, www.m.magazinplus.cz