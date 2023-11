Máte doma spoustu starých polštářů a už si nejste jistí, zda se je ještě hodí dávat pod hlavu? Otestujte svoje polštáře jednoduchým testem a pokud neprojdou, bez otálení je vyměňte!

Kontrolujete kvalitu polštářů a dek?

Polštáře, ale i deky nebo peřiny jsou nezbytností každé domácnosti, ale zatímco povlečení poctivě měníme, pereme a kupujeme nové, na polštáře uvnitř často zapomínáme.

Není polštář jako polštář. U některých polštářů vás možná netrápí, že sypkový obal vnitřního polštáře už je zažloutlá a možná i flekatá. Přece jen dekorativním polštářkem nebo poduškou ze zahrady si podložíme loket nebo nohy, když potřebujeme oporu, jenže polštář na spaní by měl splňovat rozhodně přísnější hygienické nároky.

Jednoduchým způsobem, jak poznat, jestli už má váš polštář doslouženo, je udělat s ním snadný 30 vteřinový test. Při něm stačí starý polštář v polovině ohnout, a pokud se do půl minuty nesrovná - je na čase poohlédnout se po polštáři novém.

Jak takový test vypadá, se můžete podívat ve videu, které pro vás připravil YouTube kanál The Good Sleep Expert.

Selhal váš polštář v testu?

Polštáře jsou důležité především pro oporu krku a hlavy. Podle toho, jak spíme také volíme vhodný tvar i výplň polštáře. Pokud materiál časem slehne, nezbývá než pořídit nový, nač právě upozorňuje i test s přehnutým polštářem. Test, cílí právě na kvalitu výplně. Vyzkoušejte, jak jsou na tom vaše polštáře a vyměňte je za nové, snad i kvalitnější modely.

Investice do nových polštářů a dek může být docela finančně náročný počin. Obměňovat ale můžete postupně, lůžko po lůžku. Nebo si přejte nové polštáře a deky třeba od Ježíška.

Polštáře, které testem neprošly, můžete ještě použít jako dekorativní.

Obstál váš polštář v testu?

I když je výplň stále v dobré kondici, nezapomínejte ale také, že během spánku se lidské tělo zcela přirozeně potí a do lůžkovin i všeho okolo se během noci vstřebá minimálně půl litru potu. Společně se šupinkami odumřelé kůže, která je stále přítomná i na čisté pokožce tak vzniká ideální líhniště roztočů. Ať už na ně máte alergii nebo ne, patrně ani vy si je nechcete úmyslně pěstovat.

Respektive. U polštářů by nás neměla zajímat jen čistota vnitřního polštáře na jeho povrchu, ale hlavně uvnitř. Po několika letech, někdy i dekádách je opravdu vhodné polštář nemilosrdně zahodit a pořídit nový. Roztoče sice lze dočasně eliminovat, ale jejich mrtvá těla a výkaly, které právě způsobují alergie, i ve vypraném, promrzlém či jinak ošetřeném polštáři zůstávají.

Dnes se má obecně zato, že polštář by se měl vyměnit za nový po dvou až třech letech. Ideálně by se měl prát co půl roku, ale jistě to neplatí pro veškeré materiály. Například paměťová pěna se nesmí prát vůbec.

