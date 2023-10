Chladné dny jsou tu a s nimi i příprava na topnou sezónu. Pokud patříte k těm, kteří topí dřevem, poradíme vám fantastické triky, jak z něj dostat maximum tepla.

Bez zdroje tepla se zejména v podzimních a zimních měsících neobejde nikdo. Způsobů, jak si zatopit v domácnosti, je spousta a s pokrokem doby přibývají další. Hodně domácností způsoby získávání tepla kombinuje, přičemž klasické dřevo zůstává stále jako jedna z nejoblíbenějších variant. Většina domácností hledí na co největší efektivitu, finanční stránku, ale také čím dál častěji na ekologii. Hojně se využívá teplo ze dřeva, nebo briket či pelet. Jak ale ze dřeva dostat maximum tepla? Poradíme vám.

Podívejte se na video na YouTube (kanál Česká peleta), jak dřevo využívat co nejefektivněji, abyste z něj dostali co nejvíce tepla:

Zdroj: Youtube

I topení dřevem má své zásady, nejsou nijak složité. Pokud je navíc budete dodržovat a řídit se jimi, nejenže vám bude příjemně, ale také nějakou korunu ušetříte.

Správné dřevo jako základ

Používejte správné palivové dřevo, respektive správně vysušené. Máte několik možností, buď koupíte v hobby marketech již suché dřevo, v takovém případě jej stačí vhodně skladovat. Jedná se o dřevo, které bylo vlhkosti zbaveno komorovým sušením.

Můžete si ale také pořídit dřevo ještě nenaštípané, s tím pak budete muset trochu pracovat. To znamená naštípat a vyskládat do dobře větrané a hlavně suché místnosti, aby mělo šanci proschnout.

close info Tupungato / Shutterstock.com zoom_in Aby dřevo nevlhlo od země můžeme jej podložit dřevěnou paletou.

Smrk a olše

Výhřevnost dřeva záleží na druhu stromu, ze kterého pochází. Některé má skvělou schopnost rychle a dobře vzplanout, takže se hodí na podpal, ale také rychle shoří, takže na vytápění není úplně vhodné. Takovým příkladem je smrkové dřevo.

Výhřevná teplota je sice skvělá, ale hoří jen krátce. Navíc jiskří, což je nevýhoda zejména pro otevřené krby. Olšové dřevo je na tom podobně, na druhou stranu je ale vhodné ke kombinaci s ostatními druhy dřeva.

Nejlepší je dub

Vítězem a klasikou při topení je dubové dřevo. Jako bonus nádherně voní a hodí se pro kamna a ústřední topení. Topit s ním můžete i v krbových kamnech. Docela dobrý kompromis je březové dřevo.

Hoří sice rychleji než duby a buky, ale pomaleji než dřevo z jehličnatých stromů. Jiskření se nemusíte bát a díky obsahu esenciálních olejů ve dřevě může být plamen zbarvený do modra.

S briketami to jde také

Pokud nemáte možnost topit klasickým dřevem, chybou nejsou ani brikety. Tady je ale nutné dbát při výběru na kvalitu briket. Jejich výhoda spočívá v dlouhé době hoření a také v tom, že nenatahují vlhkost.

Vhodné brikety by měly obsahovat pouze lisované piliny, měly by také být cítit dřevem. Nic jiného než piliny by obsahovat neměly. Další výhodou je možnost jejich okamžitého využití. Jednoduše řečeno, jakmile je koupíte, dovezete si je domů, můžete topit. Nemusíte je nechávat nijak vysušit ani opracovat jako u klasického dřeva.

close info Shutterstock zoom_in pelety

U pelet hledejte certifikát

Oblíbenosti se těší i pelety, což je ve své podstatě odpad vznikající při dřevovýrobě. Jejich výhodou je, že při spalování z nich vzniká jen málo popela. Dobré je vyhledávat jen ty kvalitní a certifikované. Příliš levné pelety bez certifikátu mohou dokonce přispět k poškození kotle.

Jako nevýhodu mohou spotřebitelé vnímat i fakt, že k tomu, abyste mohli pelety používat, je třeba investovat do speciálních kotlů. Zároveň ceny pelet rostou. Na druhou stranu je však topení jimi takřka bez práce, a to díky zásobníkům na malé válečky. Zapalování a hlavně přikládání není vaše starost, je automatické, tudíž vám odpadá častá návštěva kotelny. Zároveň díky termostatu nastavíte požadovanou teplotu.

Zdroje:www.alza.cz, www.receptyprimanapadu.cz