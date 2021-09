Jak topit levně: Tipy, díky kterým ušetříte peníze i přírodu

Je vám dost teplo? Zima se blíží a s ní i období, kdy bude třeba sáhnout hlouběji do peněženky. Víte, která paliva jsou nejlevnější? A která nejekologičtější? Vše má svá pro i proti, ale lze topit levně i šetrně.

Topení je boj o peníze a přírodu

Pokud jde o vytápění našich obydlí, pohledy jsou vždy dva. Na jedné straně ekonomický, na druhé ekologický. A my se musíme porvat s celou škálou dat a informací, abychom se dobrali nějakého smysluplného řešení. Navíc nejde jen o cenu topiva samotného, ale případnou instalaci nového zařízení, resp. kotle, a to je vždy velká investice do budoucnosti. Ovšem vaše kapsa to pozná hned.

Teplo domova není zadarmo. Zdroj: Dmitriy Halacevich / Shutterstock.com

Topení je velký byznys

Už jen najít relevantní informace k tomuto tématu není jen tak. Každý prodejce konkrétních druhů paliv už přispěl svojí troškou do mlýna a internet je proto plný článků o tom, že právě jejich způsob vytápění je ten jediný a nejlepší. Pravdou je, že kritérií je mnoho a každý způsob vytápění je něčím zajímavý. Rozhodně se dá říci, že neexistuje jedna správná odpověď pro všechny.

Kotlům na uhlí pomalu zvoní hrana

Kotle na uhlí jsou rozhodně nejméně ekologické, ale uhlí je stále nejlevnějším palivem. Množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší spalováním není jen otázkou paliva, ale také stářím, respektive kvalitou kotle. Pokud byste chtěli porovnat kotle první a páté třídy, zjistili byste, že kvalitnější kotel vyprodukuje o čtvrtinu méně prachu, až šedesátkrát nižší množství organického uhlíku a pětatřicetkrát nižší množství CO.

Od topení uhlím se upouští. Zdroj: Profimedia

Topení plynovým kotlem není levné

Velmi komfortní je použití plynového kotle. Kotel potřebuje minimální údržbu a jeho ovládání je velmi jednoduché. V podstatě bez práce. Nemusíte nakupovat palivo, manuálně s ním není potřeba nakládat a kontrola kotle je nutná jednou za dva roky. Nicméně ceny plynu neustále rostou a to jejich majitelé nesou velmi těžko.

Plynový kotel můžeme využít tam, kde je zprovozněná plynová přípojka. Zdroj: Shutterstock.com / caifas

S moderními kotli to jde levně i ekologičtěji

Výkonem a komfortem jsou kotle na tuhá paliva dost podobné těm plynovým. Navíc jsou rozhodně ekologičtější volbou. Kotle na tuhá paliva mají nízké provozní náklady. Moderní kotle jsou většinou určené pouze na spalování dřeva a peletek. Jde o taková zařízení, která sama přidávají palivo a automaticky jej podpálí, takže jsou velmi praktická. Na rozdíl od plynových kotlů je potřeba nakupovat palivo a manuálně s ním zacházet.

Vytápět můžete i krbem a levnějšími palivy

Dřevo nebo dřevěné brikety můžete spalovat i v krbu. Při topení krbem je nutné pořídit krbovou vložku s akumulační nádrží. Dřevo je u nás tradičním palivem a v momentální situaci je dřeva ke spalování ještě více než obvykle. Může za to zvýšená těžba dřeva způsobená napadením stromů kůrovcem.

V krbových kamnech můžete ale také topit peletkami či dřevěnými briketami, které vznikají z odpadu při opracování dřeva. Dřevěné brikety neobsahují nic než dřevo a jejich spalováním vzniká odpad, který můžete přidat do kompostu či přímo na záhon. Toto palivo je také jednmím z méně finančně náročných, a přitom relativně ekologických materiálů.

Vestavěná krbová vložka. Zdroj: Shutterstock.com / vubaz

