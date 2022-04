Většina lidí třídí prádlo podle barvy. Netuší, že dělají velkou chybu

Možná si myslíte, že prát prádlo není žádné umění, ale věřte, že je a že i to má určitá pravidla, která stojí za to dodržovat, pokud chcete, aby bylo čisté a voňavé. Také díky nim vaše pračka déle vydrží jako nová. Možná se budete divit, co vše děláte špatně.

První chyba, které se hospodyňky často dopouští, je ta, že přidávají k prádlu velké množství pracího prášku, protože si myslí, že čím více ho do bubnu dají, tím bude prádlo čistší. Není to ale pravda, jediné, čeho tím docílí, je, že poškodí pračku a také prádlo. Navíc přebytek pracího prášku vyrobí tak maximálně hodně pěny, která nejen že může vytéct z pračky, ale také se usazuje v záhybech oblečení. To způsobuje podráždění pokožky u miminek. Vždy tedy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku.

Ideálně nemíchejte materiály, které nemůžete prát při stejné teplotě. Jedině tak docílíte opravdu kvalitního praní. Zdroj: Shutterstock

Netřiďte podle barvy, ale podle materiálu

Další velkou chybou je třídění prádla podle barvy. Prádlo byste totiž měli třídit hlavně podle materiálu. Samozřejmě, že nebudete prát rudé s bílým, ale zase řešit každý odstín, je nesmysl. Pokud si nejste jisti materiálem, podívejte se na cedulku. Svetry a jemné prádlo pak rozhodně perte na 30 stupňů a zvolte vhodný program, který dnes už nabízí snad každá pračka. Ložní prádlo zase klidně perte na 60. Utěrky a ručníky lze prát i na 90. Pokud to neděláte, nedivte se, že není dostatečně čisté. Ideálně tedy nemíchejte materiály, které nemůžete prát při stejné teplotě. Jedině tak docílíte opravdu kvalitního praní.

Svetry a jemné prádlo pak rozhodně perte na 30 °C a zvolte vhodný program, který dnes už nabízí snad každá pračka. Ložní prádlo zase klidně perte na 60. Utěrky a ručníky lze prát i na 90 °C. Zdroj: Shutterstock

Citlivé či velmi elastické materiály, spodní prádlo a plavky perte zásadně ručně ve studené vodě. Také pozor na bělidlo. Bělidlo není zrovna nejlepším pomocníkem, proto raději použijte citrónovou šťávu. Také si pamatujte, že plavky do pračky nepatří. Ty se perou ve studené vodě, ručně a za použití jemného šampónu.

Dodržujte počet kilogramů, jinak nedocílíte dostatečné čistoty

Také dodržujte počet kilogramů, na který je vaše pračka uzpůsobena. Zapínejte u oblečení zipy. Možná se ptáte proč? Odpověď je snadná. Zip by totiž mohl roztrhnout či jinak poškodit další prádlo v bubnu. Knoflíky ale zase naopak nechávejte rozepnuté, jinak by se při praní mohly roztrhnout.

I přesto, že všechny doporučené postupy dodržuje, pračku pravidelně čistěte, Jinak by prádlo mohlo zapáchat a to určitě nechcete.

