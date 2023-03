Většina lidí třídí prádlo špatně a při praní ho ničí. Děláte to taky?

Pozorujete na svém oblečení skvrny či vybledlou barvu po vyprání? Je to kvůli tomu, že třídíte prádlo na praní pouze podle barev, což nemusí být vždy správné řešení. Jednotlivé kusy proto musíte odlišovat i jinými způsoby. Vyvarujte se těmto běžným chybám, jinak se vám oblečení velmi brzo zničí!

První chyba může nastat už tehdy, když si zakoupíte nové oblečení. Dlouhé cedulky mohou být na těle nepříjemné či dokonce škrábou. Zkrátka je ustřihnete. Pro vaše pohodlí je to výhra, ale jak poté oblečení chcete vyprat, když o něm nemáte žádné informace? Buď si to zapamatujete, anebo informace z cedulky prostě ignorujete.

Podívejte se na video, jak byste měli prádlo na praní správně třídit:

Na odstínu záleží

Většina z nás rozděluje prádlo na tři hromádky - tím to končí. Abyste ale zabránili jeho poškození, musíte pro to udělat mnohem víc. Nejvhodnější je prát samostatně oblečení, které je bílé, černé a červené, ke kterému můžete přidat ještě růžové či oranžové. Zvlášť byste měli ale třídit také světle barevné oblečení. Pokud ho totiž přidáte k černému, pak časem ztmavne. Jestliže ho naopak dáte k bílému, tak zase poškodíte to.

Různé druhy materiálu

Správným roztříděním prádla podle barev zamezíte jeho zaprání, ale ne jeho deformaci. Pokud totiž vyperete společně bavlnu s hedvábím, tak velkou radost z výsledku mít nebudete. Důležité je proto třídit jednotlivé barevné hromádky ještě podle druhu materiálu. Bavlnu a syntetiku prát dohromady můžete, ale hedvábí, vlněné oblečení či jemné prádlo vyžaduje jemnější program s nižší teplotou.

Černé či tmavé prádlo byste neměli sušit na slunci Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Otáčíte prádlo naruby?

Vztekáte se, když vaše děti hodí oblečení do prádla naruby? Možná byste to měli přehodnotit, dělají opravdu dobře. Tričko nebo mikina naruby zachytí zpět uvolněnou barvu, což zamezí jejímu vyblednutí. Zároveň nedojde k poškození potisku ani povrchových vláken látky.

Ochrana spodního prádla

Dříve se spodní prádlo pralo vždy v ruce, ale v dnešní době na to už nikdo nemá čas. I tak byste měli učinit zásadní opatření, díky kterým se tyto kusy oblečení neponičí. Roztřídění podle materiálu platí i zde, avšak spodní prádlo, především podprsenky, dejte ještě do ochranného síťovaného sáčku. Nejenže ochráníte vaši oblíbenou část spodního prádla, ale také předejdete poničení ostatního oblečení. Rovněž byste neměli používat aviváž, pokud perete spodní prádlo.

Některé spodní prádlo se doporučuje před praním namočit Zdroj: NANTAWAN PATAMAROT / Shutterstock.com

Ložní prádlo zvlášť

Jakmile dojde na praní ložního prádla, veškeré hromádky nechte stranou. Samotná prostěradla s povlaky zabírají už tak dost místa a je možné, že se do jedné pračky ani dohromady nevejdou. Pokud se budete snažit veškeré ložní prádlo dovnitř nacpat, pak se nevypere dobře. Je také potřeba, abyste bavlněné prádlo prali alespoň na 60 °C. Jedině tak ho vyčistíte od všelijakých nečistot a roztočů.

Nezapomeňte zapnout zipy

Ať už je to zip u kalhot, mikiny nebo u ložního prádla, vždy byste ho měli zapínat. Během praní tak nedojde k jeho poškození. Pokud zip necháte rozepnutý, každým praním se bude víc a víc poškozovat. Poznáte to také podle toho, že zip bude při zapínání i odepínání drhnout.

Zdroje: kupi.cz, cleany.cz, bydleni.instory.cz