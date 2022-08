Geniální triky, jak uchovat kopr čerstvý a voňavý i jinak než v mrazáku

Jak nejlépe uchovat kopr? Způsobů je několik, každý ma jiné výhody. Naučte se uskladnit kopr v ledničce, aby byl voňavý a čerstvý, zmražte jej nebo usušte. Možností je tolik! Která vyhovuje vám?

Uchovejte kopr stokrát jinak

Kopr je u nás oblíbený, a pokud si jej pořídíte do zahrádky, může vás až zaskočit. Zatímco jeden rok se mu vyloženě nevede a s bídou vyroste, jindy už nevíte, co s ním. Pak jej můžete průběžně sklízet, protrhávat, obdarovávat sousedy i kolegy v práci a kopru je pořád hodně a až příliš ke zpracování do právě připravovaných jídel. Jak můžete kopr uchovat? Způsobů je několik, vyberte takový, který vám bude nejlépe vyhovovat, anebo vyzkoušejte všechny!

Kopr je možné zmrazit, sušit, uchovat v ledničce čerstvý nebo také naložit do octa. Jak to udělat, aby vydržel co nejdéle a zachoval si svoji vůni i chuť?

Kopr roste dobře i u nás. Zdroj: shutterstock.com

Sušení kopru má svá pro i proti

Sušení je rozhodně nejjednodušší a nejekonomičtější. Omytý a následně usušený kopr lze jednoduše polámat na drobné kousky. Silnější stonky vyhoďte a drobný sušený kopr uschovejte na suchém místě v jakékoli uzavíratelné nádobě nebo sáčku. Zabírá minimum místa a je kdykoli použitelný, bohužel je však méně výrazný, tmavý a do některých jídel se prostě nehodí.

Kopr lze jednoduše nasušit. Zdroj: Shutterstock

Mraženému kopru chybí čerstvost

I zmražení je posté a kromě krabičky nebo uzavíratelného sáčku nebudete nic dalšího potřebovat. Než kopr zmrazíte, omyjte jej, nechejte proschnout nebo osušte papírovou utěrkou a uložte na mrazák. Mražený kopr lze použít kdykoli, dobře se sním manipuluje, ale mražení nemusí každému vyhovovat. I takto uložený kopr ztrácí na své vůni a chuti.

Kopr se používá nejen do omáček a polévek, ale i salátů či k rybám. Zdroj: AMV_80 / Shutterstock.com

Kopr uchováte i v octu

Jestliže kopr používáte pouze do koprové omáčky či polévky, které bývají okyselené, může se vám výborně hodit kopr uchovaný v octě. Neztrácí na struktuře a jeho vůně i chuť se v octě uchovají. I takový ocet je pak skvělý na dochucení zmiňovaných pokrmů. Do čisté a suché uzavíratelné zavařovací sklenice dejte čistý a osušený kopr. Zalejte jej octem, aby byl celý ponořený a uzavřete. Ocet určitě vydrží i mimo lednici, ale časem se v něm může objevit typický kal.

Kopr naložte do octa, bude skvělý do kyselých jídel. Zdroj: shutterstock.com

Nejčerstější je kopr v ledničce

Pokud chcete uchovat kopr čerstvý, pak jej můžete uschovat v ledničce, a to hned několika způsoby. V lednici vydrží kopr dva týdny, někdy i o něco déle a zachová si barvu, strukturu, vůni i chuť. Způsoby, jak to udělat, jsou minimálně dva.

Snítku omytého a osušeného kopru zbavte dolní části stopek. Celou snítku zakraťte o pár centimetrů, zabalte ji do papírového ubrousku nebo utěrky a uložte do uzavíratelné čisté plastové krabičky a šup s ní do lednice.

Druhá možnost je použít zavařovací sklenici se šroubovacím víčkem, kam nalijete na dno asi dva cm studené vody. Omytou, osušenou a o větší část stonků zkrácenou snítku vložte řezem do vody a skleničku zavíčkujte. Vodu měňte každé dva až tři dny.

Takto nachystaný kopr se skvěle hodí do salátů nebo tataráku z lososa či různých dipů. Neztrácí na vůni, ani chuti a vypadá stále skvěle.