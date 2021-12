Nevyhazujte pytlíčky silikagelu, jsou výborné na sušení květin

Chcete si uchovat krásné kytice a těšit se z nich ještě za několik měsíců, anebo holdujete suchým vazbám a rádi byste si připravili materiál na dekorace? Poradíme, jak můžete uchovat květiny, aby dlouho vydržely krásné.

Jak uchovat krásné pugéty a řezané květiny

I když běžně říkáme, že rostlinám chceme prodloužit život nebo životnost, je to spíš právě naopak. Chceme zajistit dlouhotrvající pěkný vzhled řezaným, defacto tedy mrtvým květinám. Aby takové květy vypadaly opravdu pěkně, nečekejte na to, až začnou vadnout. To je častá chyba, která sice dává smysl, ale výsledkem není nikdy opravdu trvanlivý sušený květ. V okamžiku, kdy květy již uvadají a stonek se začne ohýbat, je pozdě na sušení. Z takových květů můžete použít už jen okvětní lísty, nasušte si je, pokud pro ně máte využití.

Kytice růží můžete usušit a těšit se z nich mnohem déle. Jen barvy mírně vyblednou. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Které květiny jsou vhodné k sušení

Aby si květiny uchovaly co možná nejhezčí vzhled, začněte je sušit hned po řezu. Zcela nerozvinuté květy a poupata budou držet tvar lépe, ale samozřejmě záleží i na zvoleném druhu květin. U nás se obyčejně suší květy ze zahrady či luční kvítí. Rozhodně můžete také zkusit sušení celých řezaných kytic, a to jak klasických růží, tak i různých exotických rostlin.

Květiny sušené vzduchem

Nejobyčejnější a nejjednodušší způsob sušení je zavěšením v místě, kde dobře cirkuluje vzduch. Je to způsob jednoduchý, není k němu potřeba nic speciálního, jen je dobré rozmyslet si, co budete se sušenou květinou dělat. Pokud ji chcete použít jako dekoraci ve váze, klidně ji nechte svázanou. Zeleň, již chcete mít na výrobu dekorativních předmětů, potpouri nebo ruční práce si rozdělte podle druhů a z nich vytvořte snopky k sušení.

Suchokvět roční je půvabná letnička vhodná k sušení. Zdroj: D.Denys / Shutterstock.com

Silikagel je skvělý pomocník k uchování květin

Uchovat pěkný vzhled pomůže i sušení v silikagelu, respektive v oxidu křemičitém. Prodává se ve formě prášku nebo transparentních granulí. Znáte je ze sáčků, které bývají přibalené k nakoupeným botám, taškám a dalším předmětům, kde se výrobce obává navlhnutí. Rostliny se silikagelem zasypou a nechají vysušit. Sušení můžete také urychlit například v mikrovlnce. Rostliny zasypané silikagelem ohřejte na poloviční výkon jen po dobu několika málo minut. Obyčejně stačí dvě až pět minut, ale doporučuje se dobu odzkoušet na jedné rostlině.

Uchování květin doma zvládnete i pomocí silikagelu. Zdroj: Shutterstock / Aloha_mooPiG

K nejlépe uchovaným květinám potřebujete glycerin

Nejlépe zachované květiny jsou výsledkem konzervace pomocí roztoku s glycerinem. Rostliny natáhnou roztok, který připravíte pomocí 2 odměrek vody ohřáté na 50 až 60 °C a jedné odměrky glycerinu. Stonky květiny by měly být 5 až 10 cm v roztoku, a ne delší než 45 cm. Příliš dlouhé rostliny by glycerin nenatáhly až do květu. Konzervace tímto způsobem trvá týden až dva a ideální pokojová teplota by se měla pohybovat okolo 15°C. Uchovávání rostlin tímto způsobem má skvělé výsledky. V domácích podmínkách je ale potřeba vyzkoušet dobu i koncentraci roztoku na tu kterou květinu.

Statice, limonka, jedna z nějvděčnějších květin k sušení a aranžování. Zdroj: Shutterstock.com / honeymonster

Zdroje: https://www.ceskestavby.cz, https://www.express.co.uk