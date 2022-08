Mnoho lidí skladuje rajčata špatně a ničí je: Neděláte to taky?

Znáte ten pocit, když si vezmete krásně červené rajče, zakousnete se, ale chuť je ve srovnání se vzhledem někde úplně jinde? Rajčata jsou na dlouhodobější skladování citlivá, a proto vám poradíme, co dělat, aby byla vaše rajčata co nejdéle chutná.

Rajčata se vyskytují celoročně v našem jídelníčku. Ať už jsou to samotné plody či výrobky z nich, jako jsou protlaky nebo konzervovaná rajčata. Zkrátka naše kuchyně se bez nich neobejde. Bohužel rajčata vydrží jen pár dní po svém dozrání. Jak je tedy skladovat, aby byla stále výborná?

S rajčaty do lednice?

Máte tendenci dávat rajčata do lednice? Jestli ano, pak děláte obrovskou chybu. Abyste si uchovali rajčata čerstvá, musíte je ideálně nechat v teplotě lehce nad 10 °C. Z tohoto důvodu nepatří do ledničky. Sice vám tam vydrží déle, ale vlivem chladného vzduchu ztratí svou chuť a stanou se více moučnatá, jelikož v nich v chladu zanikají buněčné membrány. Studený vzduch zabraňuje dozrávání, a tím rajčata ztrácí svou charakteristickou chuť.

Rajčata obsahují málo kalorií, proto se hodí při redukčních dietách. Zdroj: Profimedia

Mýtus se stonkem

Také si nejste jistí, jestli skladovat rajčata stonkem nahoru nebo dolů? Může to znít zvláštně, ale pokud je budete ukládat stonkem dolu, lze tím zabránit vzniku otlaků neboli „modřin“. Nemusíte se tím tudíž moc trápit, jelikož jiný význam to nemá.

S nezralým rajčetem do inkubátoru

Pěstujete rajčata a omylem jste utrhli nezralé? Není to nic, z čeho by se měl svět hroutit. Stačí dát rajče do papírového pytlíku, který položte na teplé a suché místo. Poté denně kontrolujte, dokud nebudete mít krásně červené rajče. Dalším způsobem je rajče nechat na parapetu, kam svítí celý den sluníčko.

Nechte nedozrálá rajčata na sluníčku a vyčkejte, dokud nezčervenají. Zdroj: anutr tosirikul / Shutterstock.com

Lykopen jako prevence proti rakovině

Rajčata obsahují spoustu zdraví prospěšných látek, jednu z nich je lykopen, o kterém se vědci domnívají, že pomáhá proti vzniku rakoviny. Podle vědců působí preventivně vůči rakovině prsu, močového měchýře, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku, žaludku, plic, vaječníků, slinivky břišní či prostaty. Účinky lykopenu se potvrdily jako přínosné i při léčbě cukrovky, srdečních a cévních chorob.

Zmrazení pro uchování prospěšných látek

Pro zamrazování jsou lepší nakrájená zralá a sladká rajčata. Větší plody namočte v horké vodě a následně hned ochlaďte ve studené. Slupku oloupejte a rajče nakrájejte. Kousky dejte do pytlíku nebo plastové krabičky a vložte do mrazáku. V případě zavařování ztrácejí rajčata svou konzistenci a chuť. Skvělým druhem skladování rajčat je ale například domácí kečup.

