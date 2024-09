Vyrážíte do přírody na delší výlet? Nemusíte se vzdát svých oblíbených pochoutek. Máme pro vás tipy, jak uchovat svačiny v chladu i bez lednice.

Chladné nápoje a svěží svačina jsou v letních dnech při výletech, outdoorových aktivitách či cestě na dovolenou nejen příjemnou záležitostí, ale také jistotou, že se sbalené potraviny nezkazí a nepřivodí vám zdravotní újmu.

Jak to však udělat, když nemáte po ruce lednici? Máme pro vás hned několik jednoduchých a efektivních způsobů, jak udržet potraviny v chladu i bez přístupu k elektřině.

Chcete znát levný a snadný způsob, jak udržet jídlo a nápoje studené v kempu? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Getter Better:

Termotaška s PET lahví

Velice levným a účinným způsobem, jak uchovat potraviny po několik hodin v bezpečné kvalitě, je použití termotašky, která se dá v běžném potravinovém obchodě koupit za pár korun. Bývají uvnitř opatřené fólií, která odráží teplo i chlad a udrží tak potraviny při stejné teplotě déle.

Vložte do ní také jednu nebo dvě PET lahve s vodou, které jste předem namrazili v mrazáku. V termotašce se tak udrží chlad po mnohem delší dobu, a to cca po dobu 6 hodin. Vždy však dbejte ne to, aby byla taška perfektně uzavřená.

Pokud chcete dosáhnout ještě lepších výsledků, obalte termotašku po vložení potravin ještě do mokré utěrky nebo ručníku. Termotašky jsou navíc skladné, takže jakmile uložené jídlo zkonzumujete, tašku lze poskládat a schovat si ji na příští použití.

close info Runrun2 / Shutterstock zoom_in Velice levným a účinným způsobem, jak uchovat potraviny po několik hodin v bezpečné kvalitě, je použití termotašky s namraženou PET lahví s vodou.

Termoobaly a termosky

Stejně tak si můžete na udržení chladných potravin pořídit na současném trhu termoobaly a termosky, které jsou v nabídce mnoha velikostí i tvarů. Jsou opatřeny izolačními stěnami a to v několika vrstvách. Nádoby s třívrstvou izolací dokáží udržet jídlo či nápoj vychlazené až 46 hodin.

Přenosné ledničky

Výborným řešením jsou i přenosné cestovní ledničky. Nejprostší formou jsou druhy, do nichž se vkládají namražené ledové bloky. Oproti termotaškám jsou náročnější na prostor.

Klasické plastové ledničky dokáží zchladit potraviny až o 25 stupňů vzhledem k okolní teplotě. Nesmíte je však ukládat na slunné místo. Vnitřní teplota by se rychleji ohřívala, což by uskladněným potravinám moc neprospělo.

close info Potashev Aleksandr / Shutterstock zoom_in Výborným řešením jsou i přenosné cestovní ledničky. Nejprostší formou jsou druhy, do nichž se vkládají namražené ledové bloky.

Autolednička s napájením a kvalitní izolací

Pokud budete cestovat autem, lze využít lednici, která je určena právě pro tyto účely. V tomto případě si nemusíte o čerstvost potravin dělat žádné starosti. Stačí zapojit chladící box do auta a používat jako běžnou domácí ledničku, a to i na delších cestách. Buďte však obezřetní, aby vám lednička po delší době, kdy auto stojí, nevybila baterii.

