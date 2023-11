Čerstvé okurky z obchodu vydrží většinou jen pár dní, než se začnou kazit. Pokud je ale budete správně skladovat, mohou být krásně čerstvé a křupavé až několik týdnů. Vyzkoušejte tyto osvědčené triky, které opravdu fungují!

Okurky můžete skladovat hned několika způsoby, ale ne všechny jim uchovají čerstvost, se kterou je uskladňujete. Z tohoto důvodu zavařování ani skladování v mrazáku nepřipadá v úvahu. Zbývá proto skladování v lednici nebo ve sklepě. Jak ale zajistit, aby se okurka nezkazila a ta nakrájená neoschla? Je to snadné a geniální!

Ve videu na YouTube, na kanálu Le bon official se můžete dozvědět, jak byste měli správně skladovat ovoce a zeleninu v lednici:

Pozor na špatné sousedy

Pokud si nakoupíte okurky, které máte v plánu zdělat do týdne, rozhodně je nemusíte nějak speciálně uskladňovat. Stačí, když se budete řídit praktickými radami. Okurky byste měli dát do těch nejspodnějších šuplíků, které jsou na zeleninu a ovoce přímo stvořené. Je zde totiž nejnižší teplota, která je udržuje dlouho čerstvé. Nikdy je ale nemějte pohromadě s melouny, rajčaty nebo banány, jelikož by zase urychlily jejich zkázu.

close info Profimedia zoom_in Některé ovoce vylučuje plyn ethylen, který urychluje zrání, a proto by mělo být uchováváno zvlášť.

S okurkami do ubrousku

Jak nakrájenou, tak i celou okurku můžete mít až několik týdnů v lednici a pořád bude krásně čerstvá. Stačí ji pečlivě opláchnout studenou vodou a důkladně osušit papírovou utěrkou. Poté ji suchou zabalte do dalšího papírového ubrousku, vložte do igelitového sáčku a umístěte do lednice.

Vysání vzduchu z pytlíku

Další způsob, jakým můžete okurky skladovat, je ve vakuových pytlících. Pokud ale doma nemáte vakuovačku, nic se neděje, poněvadž vzduch můžete vysát i jinak! Do pytlíků se zipem vložte okurky a přizavřete. Do malé škvíry přiložte lux a vysajte veškerý vzduch. Správně zavakuované okurky vám mohou vydržet až 2 měsíce! Nezapomeňte však, že je skladujte pouze zdravé bez jakýchkoliv známek hniloby či plísně.

close info Bignai / Shutterstock zoom_in Okurky můžete skladovat jak vcelku, tak i nakrájené na kolečka.

Vaječná ochrana

Ochrannou vrstvu okurky lze vytvořit také za pomocí vaječného bílku. Stejně jako při skladování v papírových ubrouscích, tak i teď okurky pečlivě omyjte a usušte. Následně je celé potřete čistým bílkem a nechte zaschnout. Čím vícekrát okurku bílkem natřete, tím bude ochranná vrstva účinnější. Poté už klasicky skladujte okurku v lednici.

Mletá hořčice pomůže

Pokud nemáte místo v lednici, můžete je skladovat ve sklepě nebo dokonce ve spíži. Připravte si dostatečně velkou, čistou a suchou sklenici, do které nasypte mletou hořčici. Na pětilitrovou sklenici můžete použít až 150 g sušené hořčice. Čisté a suché okurky vložte do připravené sklenice, kterou uzavřete a uchovávejte na patřičném místě.

