Jak uchovávat semena pro budoucí pěstování: Většina lidí to neví a zničí je

Spí hlubokým spánkem a čekají. Zda je probudíme úspěšně, až je budeme na jaře opět potřebovat, závisí na správném skladování.

Ať už jsme sklidili semena vlastní, nebo nám zbyla kupovaná, poskytnout jim klidný spánek se vyplatí.

Trvanlivost se u semen jednotlivých druhů rostlin značně liší. Některá se zdají přímo zázračná: schopnost klíčit si zachovala celých tisíc let. Díky tomu mohli botanici probudit k životu prastará semena posvátného lotosu či datlovou pecku z archeologických vykopávek. Většině semen zeleniny a květin však byla vymezena nesrovnatelně kratší doba, po kterou si dokážou uchovat životaschopnost:

Již druhým rokem se výrazně snižuje klíčivost semen cibule, pažitky a póru, nižší je i u semen černého kořene či pastináku.

snižuje klíčivost semen cibule, pažitky a póru, nižší je i u semen černého kořene či pastináku. Po třech letech ztrácejí kvalitu semena celeru, mrkve, kukuřice, špenátu či fenyklu.

ztrácejí kvalitu semena celeru, mrkve, kukuřice, špenátu či fenyklu. Pět let si slušnou klíčivost uchovají hrách a fazole, papriky, saláty, čekanky a mangold, ředkvičky a řepa.

si slušnou klíčivost uchovají hrách a fazole, papriky, saláty, čekanky a mangold, ředkvičky a řepa. Šest a více let můžeme skladovat semena okurek, brokolice a další brukvovité zeleniny, cuket a dýní, melounů, lilků a rajčat, tuřínu, vodnice a zelí.

Pokud je však skladujeme špatně, nevydrží semena životaschopná ani do příští sezony. A naopak optimálním skladováním lze období, ve kterém si zachovají dobrou klíčivost, značně prodloužit.

Sáčky jsou jen dočasným útočištěm Zdroj: Shutterstock

Vlhkost je jejich zkázou

Je to právě vláha, která semena probouzí k životu. Ale dokud spí, potřebují naopak dokonalé sucho. Neblaze působí i samotný vlhký vzduch – sice semeno ke klíčení nepřiměje, ale způsobí bujení mikroorganismů, které poškodí jeho zárodek. Relativní vlhkost vzduchu, při níž jsou semena skladována, by neměla překročit 70 %. A čím bude nižší, tím lépe. Pokud zbytky semen ponecháme v zahradním domku jen v papírovém sáčku, dobře jim nebude – vzduch bývá za podzimních a mírnějších zimních dní velmi vlhký. A dalším problémem jsou neustálé změny, kolísání jak vlhkosti, tak teploty – oboje nepříznivě ovlivňuje jejich klidný spánek.

Místo, na kterém budeme semena skladovat, by mělo být chladné, avšak se stálou teplotou. A pokud zde není výjimečně suchý vzduch, uchováváme je ve vzduchotěsných nádobách (dobře těsnící sklenice se šroubovacími víčky nebo s gumovým těsněním) nebo v plastových sáčcích se zámkovými uzávěry. Do nádob však musíme vložit semínka zcela suchá. Kupovaná bývají vysušena na maximální vlhkost 9 % – vnitřní sáček balení by měl být vždy neprodyšný. Pokud z něj odebereme jen část semen, zbylá v něm okamžitě uzavřeme a poté vložíme ještě do dobře těsnící nádoby. Pokud jsme tak neučinili, můžeme je přesušit v sušičce při teplotě do 35 °C a teprve poté uložit. Stejně lze na skladování připravit i vlastní semena ze zahrádky, pokud si nejsme jistí jejich dostatečnou suchostí. Nyní na podzim je těžko dokonale dosušíme, ať už na slunci, nebo pod střechou. Ovšem pokud jsme je sušili za horkých letních dní a ihned uschovali do těsnících obalů, budou patrně v pořádku.

Skladování v suchu a temnu Zdroj: Shutterstock

Chlad a mráz pro hluboký spánek

Pokud splníme první podmínku, tedy zamezíme přístupu vlhkosti k dobře vysušeným semenům, je chlad dalším faktorem, který může jejich trvanlivost značně prodloužit. Ideální teplota skladování je do 10 °C. Pokud máme dostatek místa v lednici, může výborně posloužit – ovšem dobře těsnící obaly jsou zde naprosto nezbytné, jinak výhoda nízké teploty vejde vniveč kvůli vysoké vlhkosti.

Zcela výjimečně semenům životnost prodlužuje mráz. Například semena salátu v chladu a suchu vydrží kvalitní obvykle jen pět let, ovšem při teplotě –18 °C si 94 % z nich zachovalo plnou kvalitu a klíčivost i po osmnácti letech. A trvanlivost semen cibule, která ztrácejí klíčivost již po pár měsících, se prodloužila na šest let i více. Ne náhodou své poklady při této teplotě uchovávají semenné banky. Podmínkou je opět vkládat semena dokonale vysušená a chránit je před vlhkostí.

Třetím a posledním faktorem, prodlužujícím trvanlivost semen při skladování, je tma. Tu jim můžeme dopřát velmi snadno, ať už ve skříni, nebo v krabici či jiném svrchním obalu.

V genových bankách mají semena prvotřídní podmínky k odpočinku Zdroj: Shutterstock

Dobrý pomocník

Do skladovací nádoby vložíme sáček se silikagelem, který jsme předtím na topení nebo v sušičce zbavili vlhkosti. Poslouží jako pojistka – po čase ho můžeme vyjmout, přesušit a znovu vložit k semenům.

Časopis Receptář Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Časopis Receptář