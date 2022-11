Jak vyrobit domácí bylinkovou tinkturu bez alkoholu. Je to snadné a skoro zdarma

Bylinkové tinktury se využívají v léčení už stovky let a fungují dodnes. K jejich výrobě se využívá kvalitní vysokoprocentní alkohol, díky kterému se z bylin vylouhují prospěšné látky. Co když ale pro výrobu tinktury alkohol nemůžete nebo nechcete použít? I to má řešení.

Alkoholové tinktury nejsou vhodné pro malé děti, pro osoby s jaterními chorobami nebo epilepsií. Jejich užívání by měli zvážit i těhotné ženy. Pokud používáte tinktury zevně, někdy může alkohol vyvolat alergické reakce.

Naštěstí existují možnosti výroby bylinných tinktur bez použití alkoholu. Můžete vyrobit například octové výluhy, ale možná jste netušili to, že účinné výluhy z bylin lze připravit i za pomoci jedlé sody. Pokud totiž jedlou sodu rozpustíte ve vodě, tento roztok lze použít stejně jako solný roztok pro extrakci rostlinných účinných látek.

Dobře protřepat

Zajímá vás, jak bylinnou tinkturu s jedlou sodou vyrobit? Nejprve si připravte uzavíratelnou sklenici se širokým hrdlem, do které nalijte čtyři díly vody. Přidejte jeden díl jedlé sody a jeden až dva díly bylinek nebo koření, které budete chtít louhovat. Vše důkladně promíchejte a sklenici dobře uzavřete. Sklenici nechte na na světlém a teplém místě. Důležité je roztok každý den ve sklenici dobře protřepat, protože se trochu nerozpuštěné jedlé sody může usazovat na dně.

Tinkturu můžete připravit i bez alkoholu, za pomoci jedlé sody. Zdroj: Profimedia

Stačí týden

Je možné, že se jedlá soda v nasyceném roztoku zcela rozpustí, v tom případě sklenici klidně otevřete a trochu sody dovnitř přidejte. Sklenici s roztokem a bylinkami nechte stát třeba na okenním parapetu, a to minimálně týden. Následně hotovou tinkturu opatrně přefiltrujte přes plátýnko nebo sítko a naplňte do lahvičky s kapátkem, případně rozprašovačem.

Bylinky můžete se sodou nejprve rozdrtit. Zdroj: Profimedia

Do hmoždíře

Někteří lidoví léčitelé a bylinkáři radí bylinky s jedlou sodou před smícháním s vodou dobře rozdrtit v hmoždíři, kdy se z nich prý více vyloučí účinné látky. Pokud máte hmoždíř, určitě to zkuste. A jak dlouho bylinkový extrakt s jedlou sodou můžete používat? Jeho trvanlivost je maximálně tři měsíce.

