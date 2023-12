close info Profimedia

Máte doma umělý stromek a každý rok si říkáte, že to nějak není ono? Nechte se inspirovat ženami, které to baví a mají na zdobení oko. Co radí?

Jak vylepšit umělý stromek? Řekli jste si už před lety, že je vám živých stromků líto a že budete mít raději umělý na několik dekád? Proč ne. V takovém případě je to i ekologická volba s mnoha výhodami. Stromeček neopadává, máte ho vždy po ruce, každoroční výdaje odpadnou! Ideál. Jenže umělému stromku často něco chybí. Jak mu pomoct, aby konkuroval i výzdobě z živé zeleně? Podívejte se na YouTube video od TERRY. Jak sama říká, výzdoba je pro ni velmi důležitá a poví vám o tom úplně všechno. Nicméně video je dlouhé a akce začíná až okolo 7. minuty. Zdroj: Youtube Udělejte stromeček bohatší a robustnější Stromek, který celý rok strávil v atiku nebo ve sklepě, určitě nebude ve skvělé kondici. Pokud je zaprášený, opláchněte ho a až uschne, dejte se do rovnání větví. Právě větvičky často prozrazují, že je strom umělý. Je proto potřeba natočit je směrem nahoru i do stran. Budete muset začít od špičky, protože k té se lépe dostanete a pokračujte větev po větvi až do spodních pater. Větve pněte do stran mírně nahoru, aby byl stromek co nejširší. První z ozdob, které budete dávat, jsou světýlka, girlandy a řetězy, až na závěr ornamenty. Zvažte použití zelených střapatých girland, které strom zaplní a ten bude vypadat velmi bohatě a zeleně. Chcete-li skutečně neznalou návštěvu ošálit, klidně přidejte živou větev do koruny umělého stromku. Ideálně by měla zapadat texturou, barva se může mírně lišit a v případě, že umístíte několik takových větví rovnoměrně na všechny strany, nestejný odstín stromek oživí. Když větévku přichytíte drátkem, bude se vám s ní dobře pracovat. Většími ornamenty vyplňte napřed holejší místa a zbytek rozmístěte pravidelně po celém stromku. Ornamenty by měly mít společné téma nebo barvu. Aby byl stromek plný a zajímavý, střídejte odstíny, ale i velikosti. Jedna barva ve stejném tónu působí unyle, nicméně se hodí k velmi střídmě pojaté vánoční výzdobě. Mezi přírodnější ornamenty se hodí i šišky. Sice na živých stromcích nebývají, ale udělají parádu a jsou čistě přírodní. close info Shutterstock zoom_in Špička vánočního stromečku se tradičně zdobí hvězdou, ale ozdobit ji můžete i špičkou nebo andělem. Špička dodá výšku a vůně atmosféru Aby byl trik dokonalý, nezapomeňte na vůni jehličí. Esenciální oleje, ale také různé bytové parfémy vonící po jehličnanech, určitě najdete. Někdy jsou k dostání také svíčky s tímto aroma. Posledním, ale neopomenutelným detailem, je ozdoba na špičku. V každé rodině se používá jiná a je jen na vás, zda se budete držet tradice nebo přijdete s něčím jiným. Do výšky natáhne stromeček skleněná špička, robustně působí mašle a klasikou je betlémská hvězda nebo anděl. Související články close Domov a bydlení Jedlé vánoční dekorace: Výzdoba k nakousnutí, kterou odrovnáte návštěvy. Výroba je snadná video close Domov a bydlení Levné Vánoce: Triky, jak připravit nezapomenutelné svátky za pár korun video Zdroje: homesandgardens.com, realsimple.com

